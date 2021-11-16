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Köşk'te milyonluk yatırımın ilk etabında sona gelindi - Son Dakika

Köşk'te milyonluk yatırımın ilk etabında sona gelindi

16.11.2021 14:41
Köşk'te milyonluk yatırımın ilk etabında sona gelindi

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'in girişimleri sonucunda ilçede başlatılan Enerji Nakil Hatları'nın yeraltına alınması çalışmalarının ilk etabı olan Serdaroğlu ve Altıeylül Mahallelerinde sona gelindi.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'in girişimleri sonucunda ilçede başlatılan Enerji Nakil Hatları'nın yeraltına alınması çalışmalarının ilk etabı olan Serdaroğlu ve Altıeylül Mahallelerinde sona gelindi.

Elektrik hatlarının neden olduğu görüntü kirliliğinin de ortadan kaldırılması adına Aydın'ın Köşk ilçesinde başlatılan Enerji Nakil Hatları'nın yeraltına alınması projesinin ilk etabında sona gelindi. Serdaroğlu ve Altıeylül mahallelerinde 12 Milyon TL, Soğukkuyu ve Çarşı mahallelerinde 11 Milyon TL olmak üzere toplamda 23 Milyon TL maliyeti olan projenin 2. etabınında kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Geçtiğimiz günlerde proje ekibiyle bir araya gelerek ilçede devam eden çalışmalar ile ilgili son durum hakkında bilgi alan ve değerlendirmelerde bulunan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza yaptığımız başvurular sonucunda, güzide Köşkümüzde hayata geçirdiğimiz Enerji Nakil Hatları'nın yeraltına alınması çalışmalarında önemli bir mesafe kat ettik. Yoğun çalışmalar sonucunda Serdaroğlu ve Altıeylül Mahallelerimizde başlatılan çalışmalarda 3 ay gibi kısa bir sürede sona gelindi. Bu iki mahallemizde gerçekleştirdiğimiz çalışmaların maliyeti 12 Milyon TL. 11 Milyon TL maaliyeti olan ve çok yakında çalışmalara başlayacağımız Soğukkuyu ve Çarşı mahallelerimizle birlikte toplamda 23 Milyon TL'lik projemiz tamamlandığında elektrik hatlarının neden olduğu görüntü kirliliği ortadan kalkacak, meydana gelebilecek güvenlik sorunlarının ve enerji kesintilerinin önüne geçmiş olacağız. Köşkümüzü modern kentleşme yolunda ileriye taşıyacak olan bu projemizde vermiş oldukları desteklerden dolayı başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez olmak üzere, Aydın Milletvekillerimize şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Türk Lirası, Nuri Güler, Enerji, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Köşk'te milyonluk yatırımın ilk etabında sona gelindi - Son Dakika


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