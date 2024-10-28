Köşk\'ün Çocukları İçin Ağaçlandırma Etkinliği

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, Köşk ilçesinde bulunan Koçak İlkokulu öğrencileriyle anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Öğrencilere, çevre bilinci ve ağaç sevgisinin önemini anlatmak amacıyla atık kağıtlardan ve çam ağacı tohumlarından hazırlanan tohum topları; ormanlık alanlar, boş araziler ve okul bahçesine bırakıldı. Etkinlikte, çocuklara 'her şey elimizde' mottosuyla çevrenin korunması ve ağaçlandırmanın gerekliliği vurgulandı. Jandarma timi, çocukların erken yaşta çevre bilinci geliştirmelerini sağlamak için kısa bir eğitim verilirken, öğrencilere tohumların nasıl hazırlandığı ağaçların ekim süreci ve doğanın korunması konularında bilgilendirmelerde bunuldu. - AYDIN