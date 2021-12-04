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Köylerde yol çalışmaları aralıksız sürüyor - Son Dakika

Köylerde yol çalışmaları aralıksız sürüyor

04.12.2021 15:59
Köylerde yol çalışmaları aralıksız sürüyor

Kilis İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Bu yıl sonu bütün arazi yolların bakım-onarım, büz boru çalışmalarını tamamlanacağını söyledi.

Kilis İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Bu yıl sonu bütün arazi yolların bakım-onarım, büz boru çalışmalarını tamamlanacağını söyledi.

İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, İl Özel İdaresi tarafından köylerde çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade ederek, "Arazi yollarında malzemeli bakım ve büz boru çalışmaları devam ediyor. İnşallah bu yıl sonu bütün arazi yollarımızın bakım, onarım, büz boru çalışmalarını bitireceğiz. Sahada çalışan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi. - KİLİS

Köylerde yol çalışmaları aralıksız sürüyor
Köylerde yol çalışmaları aralıksız sürüyor

Kilis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Köylerde yol çalışmaları aralıksız sürüyor - Son Dakika


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