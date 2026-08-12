Köylerin Sorunları Gölpazarı'nda Masaya Yatırıldı - Son Dakika
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Köylerin Sorunları Gölpazarı'nda Masaya Yatırıldı

Köylerin Sorunları Gölpazarı\'nda Masaya Yatırıldı
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Kaymakam Titiz, köylerde vatandaşlarla buluşarak sorunları dinledi ve çözümler üzerine istişarelerde bulundu.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde köylerin sorunları masaya yatırıldı.

Gölpazarı ilçesine bağlı Küçükyenice ve Üyük köylerinde Kaymakam Onur Titiz, beraberindeki kurum amirleriyle birlikte incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen ziyaretlerde köylerde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen Titiz, vatandaşların talep, öneri ve ihtiyaçlarını dinledi. Köylerin mevcut durumunun değerlendirildiği ziyaretlerde, vatandaşlar tarafından iletilen sorunların çözümüne yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında kurum amirleriyle istişarelerde bulunuldu. Kaymakam Titiz, kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin ve verimli şekilde ulaştırılması amacıyla saha çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti.

Kaymakam Onur Titiz, ziyaretlerin ardından yaptığı değerlendirmede, "Devletimizin her zaman vatandaşlarımızın yanında olduğunu göstermek ve ihtiyaçları yerinde tespit etmek amacıyla köylerimizi ziyaret ediyoruz. Vatandaşlarımızın talep ve önerilerini doğrudan dinleyerek ilgili kurumlarımızla birlikte çözüm üretmeye devam edeceğiz. Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için saha ziyaretlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Köylerin Sorunları Gölpazarı'nda Masaya Yatırıldı - Son Dakika

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