Köylülerin topladığı organik 'Trabzon hurması' tezgahta yerini aldı - Son Dakika

Vatandaşların ilgi gösterdiği 'Trabzon hurması'na talebin olgunlaşması ile birlikte artacağı belirtildi. - KASTAMONU

İnebolu'da salı ve cumartesi günleri kurulan halk pazarında tezgahtaki yerini alan 'Trabzon hurması', kilogramı 5 TL'den satışa sunuldu. Hurmaları dalından toplayıp pazara indiren köylüler organik olarak yetiştirdikleri ürünün vitaminler sayesinde hastalıkları önlediğini söyledi.

Kastamonu 'nun İnebolu İlçesinde, köylülerin bahçelerden organik olarak topladığı ' Trabzon hurması' tezgahlarda yerini aldı.

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