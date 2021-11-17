Kastamonu'nun İnebolu İlçesinde, köylülerin bahçelerden organik olarak topladığı 'Trabzon hurması' tezgahlarda yerini aldı.
İnebolu'da salı ve cumartesi günleri kurulan halk pazarında tezgahtaki yerini alan 'Trabzon hurması', kilogramı 5 TL'den satışa sunuldu. Hurmaları dalından toplayıp pazara indiren köylüler organik olarak yetiştirdikleri ürünün vitaminler sayesinde hastalıkları önlediğini söyledi.
Vatandaşların ilgi gösterdiği 'Trabzon hurması'na talebin olgunlaşması ile birlikte artacağı belirtildi. - KASTAMONU
Kaynak: İHA
Son Dakika › Yerel › Köylülerin topladığı organik 'Trabzon hurması' tezgahta yerini aldı - Son Dakika