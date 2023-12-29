 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kozan'da 23 yıldır görev yapan imam emekli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kozan'da 23 yıldır görev yapan imam emekli oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde 6 asırlık Hoşkadem Camisi'nde 23 yıldır imamlık yapan 43 yıllık imam Abdurrahman Yılmaz, emekli oldu. Yılmaz, Cuma namazı öncesinde minbere çıkıp, cemaatten gözyaşları içinde helallik istedi. Emekli olduktan sonra da İslam'a hizmet etmeye devam edeceğini belirten Yılmaz, 'İslam'ı yaymak, öğretmek için elimden geleni yapmaya devam edeceğim' dedi.

Kozan\'da 23 yıldır görev yapan imam emekli oldu
29.12.2023 - 16:51,
Abone Ol

Adana'nın Kozan ilçesinde 6 asırlık Hoşkadem Camisi'nde 23 yıldır imamlık yapan 43 yıllık imam Abdurrahman Yılmaz, emekli oldu. Yılmaz, Cuma namazı öncesinde minbere çıkıp, cemaatten gözyaşları içinde helallik istedi.

1980 yılında imam olan ve 39 yılını Kozan'da geçiren 65 yaşındaki Abdurrahman Yılmaz, 23 yıldır Hoşkadem Camisi'nde imam olarak görev yapıyordu. Yılmaz, bugün Cuma namazı öncesinde minbere çıkıp, cemaatten gözyaşları içinde helallik istedi. Daha sonra Yılmaz son Cuma namazını kıldırdı.

Cami çıkışında konuşan Abdurrahman Yılmaz, "43 yıldır imamlık mesleğini aşkla yaptım. Bu görevimi hiç ihmal etmedim, uzak kalmadım. Camiyi hep özledim, izin dönüşünde hemen geldim. Camiyi, hatta mihrabını öptüm ki senden uzak kaldım diye. Mihraba geçerken cemaatime o coşkuyu, aşkı nasıl veririm diye düşündüm. Rabbim 43 yılımı verdi ve tamamlattı. Allah'a şükürler olsun" dedi.

Yılmaz, emekli olduktan sonra da İslam'a hizmet etmeye devam edeceğini belirterek, "Emekli olduktan sonra da Allah yolunda hizmet edeceğim. İslam'ı yaymak, öğretmek için elimden geleni yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Abdurrahman Yılmaz, Kozan, Yerel, Yaşam, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kozan'da 23 yıldır görev yapan imam emekli oldu - Son Dakika


18:01
Yeni yönetimin hiç affı yok! Beşiktaş yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti Yeni yönetimin hiç affı yok! Beşiktaş yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti
17:30
Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor
17:24
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü
17:02
16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı 16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı
16:50
Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var
16:19
Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi
16:18
Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü
16:00
Sevr Dağı'na yıldırım düştü! 4 umre ziyaretçisi hayatını kaybetti Sevr Dağı'na yıldırım düştü! 4 umre ziyaretçisi hayatını kaybetti

Son Dakika
18:01 Yeni yönetimin hiç affı yok! Beşiktaş yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti
17:30 Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor
17:24 İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü
17:02 16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı
16:50 Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var
16:18 Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü
16:19 Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi
16:00 Sevr Dağı'na yıldırım düştü! 4 umre ziyaretçisi hayatını kaybetti
15:56 TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt
15:48 Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 18:13:43. #1.13#
SON DAKİKA: Kozan'da 23 yıldır görev yapan imam emekli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement