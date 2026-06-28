Kozan'da Geçim Sıkıntısı Büyüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kozan'da Geçim Sıkıntısı Büyüyor

28.06.2026 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kozan'da vatandaşlar hayat pahalılığından şikayetçi. Limonata satıcısı domatesle geçiniyor.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(ADANA) - Adana'nın Kozan ilçesinde vatandaşlar geçim sıkıntısından dert yandı. Limonata satıcısı Fatih Bilgeç, "Millet yemek yiyor, ben ekmek domates yiyorum her gün. Ne yapayım?" diye konuştu.

İlçe sakinlerinden emekli Resul Kayaş, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, 25 bin lira emekli aylığıyla geçinmeye çalıştığını ifade etti. Geçim sıkıntısı çektiğini bildiren Kaya, şunları söyledi:

"Hayat pahalı kardeşim. Bugün pazara gidemedik. Meyve ları sebze fiyatları el yakıyor. Yaz gelmiş bugün 70-80-100 liradan aşağı ne meyve var ne sebze var, yaz meyveleri bunlar. Maaşım kesinlikle yetmiyor. Kiram olmadığı halde çok sıkıntı çekiyorum. Çocuk okutuyorum ama bugün bir dershaneye yazdırıyoruz, dershane olmuş 100 bin lira. Nasıl zorlanmayalım? Yarın bir gün üniversiteye giderse masrafın bunun iki katı olacağını hesaplayacaksın veya üç kat olacağını hesaplayacaksın. Okutmayı zorlaştırdılar. Şuradan şuraya gidip gelsek dolmuş parası 100 lira para veriyoruz."

"ALAMADIĞIM SEBZEYİ KOMŞULAR GETİRİYOR"

Yaşlılık aylığı aldığını anlatan Hüseyin Akpolat ise pazarda alamadığı sebzeleri komşuları kendisine verdiğini belirterek, "Ev kira, para yetişmiyor ki. Cepte hiçbir şey kalmıyor, pazara gidecek para yok. Sebze alacaksın, alamıyorum, komşular getiriyor. Bekleyeceğim, bir yerden bir yardım gelecekse gelir gelmezse zaten yok" ifadelerini kullandı.

"HER GÜN EKMEK DOMATES YİYORUM"

Hayat pahalılığından dert yanan limonata satıcısı Fatih Bilgeç ise domates ve ekmekle beslendiğini söyledi. Limonata satmasına rağmen geçinemediğini aktaran Bilgeç, şunları söyledi:

"Geçinemiyorum. Tek başımayım, anne baba yok. Limonata satıyorum. Vatandaş bazen alıyor, bazen almıyor. 30 liraya pahalı diyorlar. Geçen sene 20 liraya satıyorduk, bu sene pahalandı. Şekerin torbası iki bin lira oldu. Şeker pahalı, her şey pahalı, bir şeyin yanına yaklaşılmıyor. Millet yemek, yiyor ben yemek yiyemiyorum, ekmek domates yiyorum her gün. Ne yapayım? Yemek pahalı, ekmek domates yiyorum. Pazara gideceğim, domates alacağım, ekmek alacağım, ekmek domates yiyeceğim akşam evde."

Boyacı Metin Karaoğlan, aldıkları yevmiyenin geçimlerini karşılamadığını dile getirerek, "Boya işleri yapıyorum. Aldığım para yetmiyor. Biz kış günleri çalışamıyoruz, iki ay boşluğumuz oluyor. Ayın 20 gününü ya çalışıyoruz ya çalışamıyoruz" diye konuştu.

"SEÇİM İSTİYORUZ"

Başka bir yurttaş ise "7 bin lira engelli maaşı alıyoruz. Onunla da ancak kira parası veriyoruz, elektrik, su, fatura bitiyor. Yiyecek içecek olmuyor. Borç ondan sonra. Bakkallardan borca alıyoruz, maaşı aldığımızda tekrar ona veriyoruz. İktidarı düşüreceğiz diyorum, seçim istiyoruz tabii ki ama yanaşmıyorlar" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Kozan, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kozan'da Geçim Sıkıntısı Büyüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
Toprak bastı geleneği kanlı bitti Hastanede yaşam savaşı veriyor Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Kimse onlara şans vermiyordu 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası’nda tarih yazdı Kimse onlara şans vermiyordu! 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası'nda tarih yazdı
Muslera’dan yine çok büyük bir hata Koca ülkenin hayalleriyle oynadı Muslera'dan yine çok büyük bir hata! Koca ülkenin hayalleriyle oynadı
Füzeler yeniden ateşlendi ABD vurdu, Tahran’dan misilleme geldi Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi
Kadir İnanır’ın cenaze programı değişti Kadir İnanır'ın cenaze programı değişti

12:18
Kadir İnanır’a veda Tören alanı şimdiden doldu
Kadir İnanır'a veda! Tören alanı şimdiden doldu
11:47
Harry Styles ağzından su püskürtürken nefessiz kaldı Bir anda yere yığıldı
Harry Styles ağzından su püskürtürken nefessiz kaldı! Bir anda yere yığıldı
11:45
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor Vatandaş artık ne yediğini bilecek
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Vatandaş artık ne yediğini bilecek
11:16
CHP’li vekilden “Yeni partinin ismi ne olacak“ sorusuna yanıt: ’Yürüyüş’ olmayacak
CHP'li vekilden "Yeni partinin ismi ne olacak?" sorusuna yanıt: 'Yürüyüş' olmayacak
10:35
Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti Fırında ekmek yaparken yakalandı
Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti! Fırında ekmek yaparken yakalandı
10:31
Dünya Kupası’na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu
Dünya Kupası'na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2026 12:35:28. #7.13#
SON DAKİKA: Kozan'da Geçim Sıkıntısı Büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.