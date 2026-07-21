Küçük Eslem Melis Güneri Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iş adamı Murat Güneri'nin uzun süredir lösemi tedavisi gören kızı Eslem Melis Güneri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Küçük Eslem'in vefatı Orhangazi'yi yasa boğdu.

Orhangazi'de bir dönem Ticaret ve Sanayi Odası yöneticiliği yapan işadamı Murat Güneri ve Kadriye Güneri'nin kızı Eslem Melis Güneri, lösemi hastalığına yenik düştü. Nisan ayında Orhangazi'de büyük bir kan bağış kampanyasının da yapıldığı Eslem Melis, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

13 yaşındaydı

Murat Güneri'nin henüz 13 yaşındaki kızı Eslem Melis Güneri için uzun süre kök hücre arayışı sürmüştü. Eslem Melis'in ölümü ailesi ve Bursa'nın Orhangazi ilçesini yasa boğdu. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitiren Eslem Melis Güneri dün öğlen vakti Gazi Orhanbey Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. - BURSA