Klasik otomobil tutkunları Küçükçekmece\'de 2\'inci kez bir araya geldi

Klasik otomobil ve minibüs tutkunları Küçükçekmece'de bir araya geldi. Küçükçekmece Belediyesi'nin öncülüğünde 2'incisi düzenlenen Klasik Otomobil Festivali'nde yüzlerce klasik araç, binlerce vatandaşın ziyaretine açıldı. Klasik tarz minibüsler, 1960'lı ve 70'lı yıllardan araçlarla vatandaşın büyük beğenisini toplayan festival, katılanları geçmişe götürdü.

Küçükçekmece'de binlerce vatandaş Klasik Otomobil Festivali'nde buluştu. Küçükçekmece Belediyesi öncülüğünde düzenlenen festivale yüzlerce klasik otomobil ve minibüs katılırken, klasik otomobil tutkunları da Fatih Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar alanına akın etti. 7'sinden 70'ine her yaştan vatandaş, fenomen araç sahipleri ve araçlarla fotoğraf çekildi. 1960 ve 70'li yılların Amerikan araçları, yerli üretim klasik otomobiller, askeri araçlar ve nostaljik minibüslerle katılan vatandaşlar yıllar öncesine gitti.

"Tüm vatandaşlarımız halinden memnun"

2'incisi düzenlenen Klasik Otomobil Festivali'nin organizatörlerinden Salih Özdemir, "2026 yılında da yine Küçükçekmece Belediyesi işbirliğiyle festivalimizin ikincisini gerçekleştiriyoruz. Bu yıl geçtiğimiz yıla göre daha klasik araçları burada vatandaşla buluşturduk. Klasik diye tabir ettiğimiz minibüslerimiz, Amerikan diye tabir ettiğimiz V8 tipi motorlu araçlarımız, yerli diye tabir edilen araçlarımız ve eski tip askeri araçlarımız var bu yıl. Katılan tüm vatandaşlarımız memnun görünüyor" dedi.

"8 yılın sonunda son haline getirdik"

8 yıllık çalışmasının ardından hazırladığı klasik otomobille festivale katılan Tayfun Başlangıç, "Birçok insan gibi bizde çocukluğumuzdan bu araçlara meraklıydık. Bende gençlik yıllarımda sahip olamadığım bu aracı ilerleyen yaşımda aldım ve restore ederek son haline getirdim. Bu araçlar bizim babalarımızın, dedelerimizin kullandığı kamyonet tipi bir araç. Eski bir araç ama biz bunu mümkün olduğu kadarıyla orijinal parçalarıyla restore ettik. Bazı kısımlarını ise modifiye ederek bu hale getirdik. Biraz süsledik, aksesuarlar ekledik ve 8 yılın sonunda son haline getirdik" diye konuştu.

"Kore Savaş'ında görev aldı"

Askeri araçları birebir parçalarıyla tekrardan toplatan Hakan Emre Vural, "Bu araçlar ülkemize Marshall yardımlarıyla gelip, Kore Savaş'ında da görev almış araçlardır. 1950'li yıllardan 1990'lara kadar ülkemizde kullanılmış, ardından ise emekli edilmiş araçlar bunlar. Biz ise hurdadan bu araçları alarak eski haline, tüm parçalarını birleştirerek topladık. Hobi olarak bu işi yapıyoruz, fırsat buldukça da bu tarz etkinliklere gidiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL