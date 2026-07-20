Klasik otomobil tutkunları Küçükçekmece'de 2'inci kez bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Klasik otomobil tutkunları Küçükçekmece'de 2'inci kez bir araya geldi

Klasik otomobil tutkunları Küçükçekmece\'de 2\'inci kez bir araya geldi
20.07.2026 11:12  Güncelleme: 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 2. Klasik Otomobil Festivali'nde yüzlerce klasik araç ve minibüs sergilendi, binlerce vatandaş nostaljik bir gün yaşadı.

Klasik otomobil ve minibüs tutkunları Küçükçekmece'de bir araya geldi. Küçükçekmece Belediyesi'nin öncülüğünde 2'incisi düzenlenen Klasik Otomobil Festivali'nde yüzlerce klasik araç, binlerce vatandaşın ziyaretine açıldı. Klasik tarz minibüsler, 1960'lı ve 70'lı yıllardan araçlarla vatandaşın büyük beğenisini toplayan festival, katılanları geçmişe götürdü.

Küçükçekmece'de binlerce vatandaş Klasik Otomobil Festivali'nde buluştu. Küçükçekmece Belediyesi öncülüğünde düzenlenen festivale yüzlerce klasik otomobil ve minibüs katılırken, klasik otomobil tutkunları da Fatih Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar alanına akın etti. 7'sinden 70'ine her yaştan vatandaş, fenomen araç sahipleri ve araçlarla fotoğraf çekildi. 1960 ve 70'li yılların Amerikan araçları, yerli üretim klasik otomobiller, askeri araçlar ve nostaljik minibüslerle katılan vatandaşlar yıllar öncesine gitti.

"Tüm vatandaşlarımız halinden memnun"

2'incisi düzenlenen Klasik Otomobil Festivali'nin organizatörlerinden Salih Özdemir, "2026 yılında da yine Küçükçekmece Belediyesi işbirliğiyle festivalimizin ikincisini gerçekleştiriyoruz. Bu yıl geçtiğimiz yıla göre daha klasik araçları burada vatandaşla buluşturduk. Klasik diye tabir ettiğimiz minibüslerimiz, Amerikan diye tabir ettiğimiz V8 tipi motorlu araçlarımız, yerli diye tabir edilen araçlarımız ve eski tip askeri araçlarımız var bu yıl. Katılan tüm vatandaşlarımız memnun görünüyor" dedi.

"8 yılın sonunda son haline getirdik"

8 yıllık çalışmasının ardından hazırladığı klasik otomobille festivale katılan Tayfun Başlangıç, "Birçok insan gibi bizde çocukluğumuzdan bu araçlara meraklıydık. Bende gençlik yıllarımda sahip olamadığım bu aracı ilerleyen yaşımda aldım ve restore ederek son haline getirdim. Bu araçlar bizim babalarımızın, dedelerimizin kullandığı kamyonet tipi bir araç. Eski bir araç ama biz bunu mümkün olduğu kadarıyla orijinal parçalarıyla restore ettik. Bazı kısımlarını ise modifiye ederek bu hale getirdik. Biraz süsledik, aksesuarlar ekledik ve 8 yılın sonunda son haline getirdik" diye konuştu.

"Kore Savaş'ında görev aldı"

Askeri araçları birebir parçalarıyla tekrardan toplatan Hakan Emre Vural, "Bu araçlar ülkemize Marshall yardımlarıyla gelip, Kore Savaş'ında da görev almış araçlardır. 1950'li yıllardan 1990'lara kadar ülkemizde kullanılmış, ardından ise emekli edilmiş araçlar bunlar. Biz ise hurdadan bu araçları alarak eski haline, tüm parçalarını birleştirerek topladık. Hobi olarak bu işi yapıyoruz, fırsat buldukça da bu tarz etkinliklere gidiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Küçükçekmece Belediyesi, Kültür Sanat, Küçükçekmece, Otomobil, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Klasik otomobil tutkunları Küçükçekmece'de 2'inci kez bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çeşme’de plajda ’Şemsiyeni açamazsın’ kavgası Çeşme'de plajda 'Şemsiyeni açamazsın' kavgası
Hatay’da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı Hatay'da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı
Kılıç balığını kuyruğundan tutup sahile çekti: Yaptığı cezasız kalmadı Kılıç balığını kuyruğundan tutup sahile çekti: Yaptığı cezasız kalmadı
Oğuzhan Uğur dosyasında dikkat çeken rapor 45 milyonluk para trafiği, lüks villa ve avans işlemleri Oğuzhan Uğur dosyasında dikkat çeken rapor! 45 milyonluk para trafiği, lüks villa ve avans işlemleri
Nesli tükenme tehlikesi altındaki geyik böceği Gördes’te görüldü Nesli tükenme tehlikesi altındaki geyik böceği Gördes'te görüldü
Beşiktaş’tan merakla beklenen Salah açıklaması Beşiktaş'tan merakla beklenen Salah açıklaması

12:15
Konser alanını gören Elif Buse Doğan şoke oldu: Millet nerede
Konser alanını gören Elif Buse Doğan şoke oldu: Millet nerede?
12:04
Messi, İsrail destekçisi mi İşte dilden dile dolaşan meseleni iç yüzü
Messi, İsrail destekçisi mi? İşte dilden dile dolaşan meseleni iç yüzü
11:38
“Yeni Parti“ için tarih netleşti Özgür Özel yarın son kez CHP kürsünde olacak
"Yeni Parti" için tarih netleşti! Özgür Özel yarın son kez CHP kürsünde olacak
11:30
Kılıçdaroğlu’nu mu tercih etti Muharrem İnce sessizliğini bir pozdu pir bozdu
Kılıçdaroğlu'nu mu tercih etti? Muharrem İnce sessizliğini bir pozdu pir bozdu
11:22
Dünya basını, Arjantin’in gaddarlığını konuşuyor
Dünya basını, Arjantin'in gaddarlığını konuşuyor
11:09
12 ilde düğmeye basıldı Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
12 ilde düğmeye basıldı! Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 12:35:59. #7.13#
SON DAKİKA: Klasik otomobil tutkunları Küçükçekmece'de 2'inci kez bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.