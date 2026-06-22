Küçükçekmece'de Motosiklet Yangınına Beton Mikseri Müdahalesi - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Motosiklet Yangınına Beton Mikseri Müdahalesi

Küçükçekmece\'de Motosiklet Yangınına Beton Mikseri Müdahalesi
22.06.2026 14:07
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Küçükçekmece'de motosiklet yangınına beton mikseri sürücüsü müdahale etti, yangın söndürüldü.

Küçükçekmece'de yolda alev alev yanan motosikleti o esnada oradan geçen beton mikseri sürücüsü yangına müdahale ederek söndürdü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Küçükçekmece'de Bahariye Caddesi üzerinde meydana geldi.

Seyir halindeki bir motosiklette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken alev alev yanmaya başlayan motosiklete o sırada aynı güzergahtan geçen bir beton mikseri sürücüsü araçtaki su hortumuyla yangına müdahale etti. Yangın beton mikseri sürücüsünün uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken motosikletin alev alev yandığı anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Küçükçekmece'de Motosiklet Yangınına Beton Mikseri Müdahalesi - Son Dakika

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