KUGİAD çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla program düzenledi - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde, Kulu Girişimci İş Adamları Derneği (KUGİAD) tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla program düzenledi.

KUGİAD Başkanı Engin Sarı ve yöneticiler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle yerel ve ulusal basın temsilcileriyle yemekte bir araya geldi. Yazılı ve görsel medya çalışanlarının, acısıyla, tatlısıyla gece ve gündüz fark etmeksizin vatandaşlara haber servis ederken çeşitli zorluklar yaşadığını belirten KUGİAD Başkanı Engin Sarı, iş adamları olarak basın çalışanlarından memnun olduklarını söyledi. Gazetecilerin kendilerini 24 saat boyunca bilgilendirdiklerini ifade eden Sarı, "Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutluyoruz. Sizlerin iş hayatınızda çalışma azminin devamını diliyoruz" dedi.

Yemeğin ardından gazetecilerle dernek yöneticileri hatıra fotoğrafı çektirdi. - KONYA