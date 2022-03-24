Kullanılmayan oyuncaklar paylaşılacak - Son Dakika

Nilüfer Belediyesi, ikinci el oyuncakların paylaşılacağı 'Oyuncak Evi' ile çocukların yüzünü güldürecek.

Dayanışma kenti Nilüfer'de yine paylaşmanın güzelliklerini çoğaltacak bir uygulama hayata geçiriliyor. 'Giymiyorsan Giydir' projesiyle yıllardır ikinci el giysileri toplayıp elden geçirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Nilüfer Belediyesi, şimdi benzer bir uygulamayı da oyuncak paylaşımı için hayata geçiriyor. Bu hedefle Nilüfer Nikah Evi binası içinde bir 'Oyuncak Evi' oluşturan Nilüfer Belediyesi, ikinci el oyuncakları toplayıp elden geçirerek, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ulaştırmayı hedefliyor.

İlk etapta çeşitli sivil toplum örgütleri ve hayırsever kişilerden gelen oyuncaklarla başlatılan uygulama kapsamında, tıpkı ikinci el giysi paylaşımında olduğu gibi vatandaşların evlerinde artık kullanılmayan oyuncakları muhtarlıklar, mahalle iletişim merkezleri, 'Giymiyorsan Giydir' atölyesi ya da doğrudan Oyuncak Evi'ne teslim etmeleri isteniyor. Oyuncak Evi'nde toplanan bu oyuncakları elden geçirerek, bozuk, kırık olanları eleyen ve kalan oyuncakları da bir dezenfeksiyon işlemine tabi tuttuktan sonra raflara yerleştiren Nilüfer Belediyesi, bu oyuncakları paylaşıma sunuyor.

Yeni başlatılan bu uygulama kapsamında dileyen vatandaşlar Nilüfer Belediyesi Nikah Evi içerisinde kapılarını açan Oyuncak Evi'ne giderek, çocuklarına beğendikleri oyuncakları bedelsiz alabilecek. Ekonomik krizin giderek ağırlaştığı bir dönemde çocukların yüzünü güldürecek Oyuncak Evi, raflarını dolduran binbir çeşit oyuncakla küçük misafirlerini bekliyor. - BURSA