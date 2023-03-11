Kulp'ta başıboş köpekler 11 keçiyi telef etti

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı kırsal Tepecik Mahallesinde hayvancılıkla geçimini sağlayan ve çobanlık yapan Mefaret Bulut adlı vatandaşın otlatmaya çıkardığı keçilerine başıboş köpekler saldırdı. Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan keçilerden 11'i telef oldu.
Yetkililerden yardım isteyen Mefaret Bulut, 10 nüfuslu aileye hayvancılık yaparak baktığını, olayın geçtiğimiz hafta Tepecik Mahallesinde hayvanları otlatmaya çıkardığı sırada yaşandığını söyledi. Bulut, köyün etrafındaki başıboş köpeklerin saldırısı sonucu 11 keçisinin telef olduğunu dile getirdi. - DİYARBAKIR
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