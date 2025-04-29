Kültepe\'den Fısıldayan Ezgiler Konferansı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Kapadokya-Kültepe-Koramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği tarafından 'Kültepe'den Fısıldayan Ezgiler' konulu konferans ve açıklamalı konser düzenlendi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Müsevver Askeroğlu Konser Salonu'nda düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oya Levendoğlu, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Kahraman, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Atabey Kılıç, Kapadokya -Kültepe -Koramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı Halit Erkiletlioğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Kültepe Kaniş-Karum Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ile birlikte her zaman istişareler yaparak, kazı çalışmalarına destek verdiklerinin altını çizdi. Rektör Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti; "Kültepe'de yaşamış medeniyetler var. Bizim orada yaşananlara duyarsız kalmamızda söz konusu olamaz. Mutlaka Kültepe'deki kazılarla gün yüzüne çıkarılması gerekiyor. Bu çalışmada kolay bir çalışma değildir. İğne ile kuyu kazmak adeta bu çalışmalardan daha kolaydır. Kültepe'de zor olan bir çalışma yapılıyor. Bu çalışma süreçlerinde özellikle Anadolu Medeniyetinin ortaya konulmasında çok önemli sonuçlar olacağını düşünüyorum."

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oya Levendoğlu ise konuşmasında etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Bugün, binlerce yıl öncesinin canlı ve üretken merkezlerinden biri olan Kültepe'ye seyahat ediyoruz. Kültepe Anadolu'nun kadim merkezlerinden, ve uluslararası ticaretinde son derece önemli merkezlerinden birisidir" dedi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Atabey Kılıç da etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Kapadokya -Kültepe -Koramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı Halit Erkiletlioğlu da dernek çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi. Açılış konuşmalarının ardından etkinlikte ilk olarak, Kültepe Kaniş-Karum Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ve Yazar Oğuz Elbaş tarafından konferans verildi. Konferansta konuşan Kültepe Kaniş-Karum Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, Kültepe'de devam eden kazı çalışmaları ve çalışmalar sonucu çıkarılan tabletler hakkında bilgi verdi. Konferansın bir diğer konuşmacısı Oğuz Elbaş da "Hatti Dünyası'nda Müzik Kültürü" konusunda sunum gerçekleştirdi. Konferansın ardından etkinlik, Tunahan Alan ve Duygu Güvener'in sunumları ile gerçekleştirilen açıklamalı konser ile devam etti.

Etkinlik, teşekkür belgesi takdiminin ardından sona erdi. - KAYSERİ