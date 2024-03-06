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Kumluca'da hortum felaketinin yaraları sarılıyor

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ile birlikte hortum felaketinin yaşandığı Kumluca'da incelemelerde bulundu. Can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu ifade eden Başkan Böcek, "Üreticilerimizin yanında olacağız. Yaraları hep birlikte saracağız" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, Antalya milletvekilleri Aliye Coşar, Cavit Arı, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ile birlikte hortum felaketinin yaşandığı Kumluca'yı ziyaret ederek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Hortumun zarar verdiği seralarda incelemelerde bulunan Başkan Böcek ve Gökan Zeybek, vatandaşların taleplerini dinledi.

"Yaraları birlikte saracağız"

Hortumun iki ilçede seralara zarar verdiğini ifade eden Başkan Böcek, "Hortum evlerin çatılarını dahi uçurmuş, seraları yıkmış. Üreticilerimiz seralarından daha ilk domates ürününü alacaklardı. Herhangi bir can kaybı olmaması sevindiricidir ama mal da canın yongası. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bütün ekiplerimizle burada tespitleri yapıyoruz. Üreticilerimizin yanında olacağız. Yaraları da hep birlikte saracağız. Büyük geçmiş olsun" dedi.

"Çiftçinin desteğe ihtiyacı var"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Sayın Genel Başkanımız Antalya'da meydana gelen yağış ve hortum sonrası bizi görevlendirdi. Kumluca Belediye Başkanımız dünden beri burada. Büyükşehir Belediye Başkanımız da zararın olduğu mahalleleri tek tek yerinde geziyor. Zararların temin edilmesi noktasında azami gayret çok kısa süre içinde yerine getirilecektir. Çiftçilerimizin doğal afetler karşısında çok daha güçlü biçimde korunması gerektiği ve onların her türlü desteğe ihtiyacı olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Burası hem Türkiye'ye hem de pek çok ülkeye ihracat yapan bir tarım merkezi. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz" ifadelerini kullandı.

Hortumda Toptaş Mahallesi'ndeki serası zarar gören Fedai Bozkaya, 3 dönümlük serasında büyük hasar olduğunu belirterek, "Seram tamamen gitti. Evimin çatısı da uçtu. Garajımda enkaz oldu. Büyük hasarımız var. Muhittin Başkanım geldi, yanımızda oldu. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, hortum felaketinin ardından zarar gören sera ve evlerde hasar tespiti yaptı. Tespit çalışmalarının ardından üreticiye sera naylonu yardımında bulunulacak. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de yıkılan seralardaki ürünlerin toplanmasına yardımcı oldu. Ekipler yıkılan ağaçları ve oluşan molozları da kaldırırken, Sosyal Hizmet ekipleri de afetzedelere gıda paketi yardımında bulunuyor.