Kurban Bayramı Mesajı: Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Kurban Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımlayan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, bayramların toplumun birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendiren müstesna günler olduğunu belirtti.

Başkan Tatık mesajında şu ifadelere yer verdi: "Milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu en güçlü şekilde yaşadığı bayramlar, toplumsal yaşamımızın en kıymetli manevi hazinelerindendir. Kurban Bayramı da paylaşmanın, sabrın, hoşgörünün ve yardımlaşmanın sembolüdür.

Kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği, sevgi, saygı ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği bayramlarda, büyüklerimizi ziyaret edip hayır dualarını almak, çocuklarımızı sevindirerek onlara bayramın manevi havasını yaşatmak ve komşuluk bağlarımızı güçlendirmek hepimize düşen önemli görevlerdir. Bu değerleri yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin sorumluluğudur.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta kıymetli Tavaslı hemşehrilerim olmak üzere, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; bayramın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve bereket getirmesini diliyorum." dedi. - DENİZLİ