Kurban Bayramı\'nda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri (TÜRKYED) Genel Başkanı Nihat Çelik, "Vatandaşlarımız vekalet verdiği kurumun kurban kesimini İslami usullere uygun şekilde gerçekleştirdiğinden ve etleri gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığından emin olmalıdır" dedi.

TÜRKYED Genel Başkanı Nihat Çelik, Kurban Bayramı öncesinde hem yetiştiricilerin hem de vatandaşların dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Çelik, bu yıl kurban sezonunda sahada geçen yıllara göre farklı bir tablo gözlemlendiğini belirterek, özellikle küçükbaş hayvan piyasasında canlı kilo fiyatlarının yükselmesine rağmen vatandaşın alım gücünün aynı oranda artmamasının piyasaya doğrudan yansıdığını ifade etti. Yem, saman, arpa, çoban giderleri, veteriner hizmetleri ve nakliye maliyetlerindeki ciddi artışların üreticiyi zorladığını vurgulayan Çelik, "Fiyatlar yüksek gibi görünse de yetiştiricimizin kazancı eskisi kadar güçlü değil. Üreticimiz bin bir emekle yetiştirdiği hayvanını satış noktalarına getirirken büyük maliyetlere katlanıyor. Bu emeğin mutlaka karşılık bulması gerekiyor" dedi.

Vatandaşların ise bu yıl daha temkinli hareket ettiğine dikkat çeken Çelik, kurbanlık alımlarında daha fazla fiyat araştırması yapıldığını, alımların son günlere bırakıldığını ve daha uygun bütçeli hayvanlara yönelim olduğunu belirtti. Çelik, "Kurban ibadetinden vazgeçmek istemeyen vatandaşlarımız ekonomik şartlar nedeniyle daha dikkatli davranıyor. Temennimiz, hem yetiştiricimizin emeğinin karşılığını alabildiği hem de vatandaşlarımızın ibadetlerini gönül rahatlığıyla yerine getirebildiği bir bayram yaşanmasıdır" ifadelerini kullandı.

Kurbanlık alışverişlerinde dikkat edilmesi gereken hususlara da değinen Çelik, vatandaşların kurbanlık hayvanları görerek ve seçerek almalarının önemine işaret ederek, hayvanların küpe, pasaport ve veteriner sağlık raporlarının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Çelik, kurbanlıkların sağlıklı, kurban vasfını taşıyan ve fiziksel kusuru bulunmayan hayvanlardan seçilmesi gerektiğini belirtti. Sosyal medya platformları üzerinden yapılan sahte ilan ve düşük fiyat kampanyalarına karşı vatandaşları uyaran Çelik, dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. Kurban bağışı konusunda da açıklamalarda bulunan Çelik, vekalet yoluyla bağış yapacak vatandaşların güvenilir kurumları tercih etmeleri gerektiğini belirterek, "Vatandaşlarımız vekalet verdiği kurumun kurban kesimini İslami usullere uygun şekilde gerçekleştirdiğinden ve etleri gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığından emin olmalıdır" dedi.

Kurban Bayramı'nın yalnızca bir kesim işlemi olmadığını, paylaşma, dayanışma ve manevi yakınlaşma anlamı taşıyan önemli bir ibadet olduğunu vurgulayan Çelik, tüm vatandaşların huzur ve bereket içerisinde bir bayram geçirmesi temennisinde bulundu. - ANKARA