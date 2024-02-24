Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kalenderhane Aşevi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Yerel

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kalenderhane Aşevi'ni ziyaret etti

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kalenderhane Aşevi\'ni ziyaret etti

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ihtiyaç sahibi ailelere düzenli olarak sıcak yemek dağıtımı yapan Kalenderhane Aşevi'ni ziyaret etti. Başkan Günel, sosyal yardım projelerine devam edeceklerini belirtti.

24.02.2024 17:55  Güncelleme: 18:01
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Düşler Sokağı Derneği tarafından kentte ihtiyaç sahibi ailelere düzenli olarak sıcak yemek dağıtımında bulunulan Kalenderhane Aşevi'ni ziyaret etti.

Başkan Ömer Günel, kentte yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere her gün ücretsiz olarak yemek dağıtımında bulunan Kalenderhane Aşevi'ni ziyaret etti. Hemşehrilerine sıcak yemek ikramında bulunan Başkan Ömer Günel, bir sonraki görev süresinde de dernek ve sivil toplum kuruluşlarıyla uyum ve dayanışma içinde çalışarak sosyal yardım projeleri üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kalenderhane Aşevi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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