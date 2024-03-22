Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, TEMAD ve Kuşadası Konyalılar Dayanışma Derneği\'ni ziyaret etti

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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) ile Kuşadası Konyalılar Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Dernek üyelerine görevde olduğu 5 yılda kentte gerçekleştirilen hizmet ve yatırımlar hakkında bilgi veren Başkan Ömer Günel, bir sonraki hizmet döneminde Saat Kulesi Belediye İş Merkezi'ni yenileyerek modern bir görünüme kavuşturacaklarını söyledi.

Görevde olduğu 5 yılda Kuşadası'nı ortak akılla yönetmek hedefiyle sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleriyle sık sık fikir alışverişinde bulunan Başkan Ömer Günel, dernek ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Ömer Günel, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği ve Kuşadası Konyalılar Dayanışma Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Belediye meclis üyeleri ve CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek'in de katıldığı ziyaretlerde Başkan Ömer Günel, dernek üyelerine kent genelinde gerçekleştirdikleri alt ve üstyapı yatırımları, sosyal destekler ve önümüzdeki hizmet döneminde yaşama geçirmeyi planladığı vizyon projeler hakkında bilgi verdi.

TEMAD FAALİYETLERİNE DEVAM EDECEK

Hizmet karnesinin başarılarla dolu olduğunu belirten Başkan Ömer Günel, "Beş yılda Kuşadası'nda çok verimli bir dönem geçirdik. Dolayısıyla sizlerden önümüzdeki 5 yıl için de oy istiyorum. Görevde olduğum dönemde Kuşadası'nın çözülemez denen sorunlarını çözdük. Bugüne kadar hiçbir belediye başkanının gerçekleştiremediği Kent Meydanı ve Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi projelerini hayata geçirdik. Kuşadası Belediyesi olarak sosyal desteklerimizle hep hemşehrilerimizin yanında olduk. Hizmet ve yatırımlarımızın hepsini bu kentin kaynaklarını kullanarak gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde Saat Kulesi Belediye İş Merkezi'ni de yenileyerek kent estetiğine uygun bir hale getireceğiz. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği de burada faaliyetlerine devam edecek" diye konuştu.