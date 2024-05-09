Kuşadası Belediyesi Anneler Günü'nde Evde Bakım Hizmeti Veren Hemşehrilerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi Anneler Günü'nde Evde Bakım Hizmeti Veren Hemşehrilerini Ziyaret Etti

Kuşadası Belediyesi Anneler Günü\'nde Evde Bakım Hizmeti Veren Hemşehrilerini Ziyaret Etti

Kuşadası Belediyesi, Anneler Günü öncesinde evde bakım hizmeti verdiği anneleri ziyaret ederek hediyeler takdim etti.

09.05.2024 16:34  Güncelleme: 16:50
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Kuşadası Belediyesi, yaklaşan Anneler Günü öncesinde evde bakım hizmeti verdiği hemşehrilerini unutmadı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'na bağlı Evde Bakım Birimi çalışanları, ev temizliği, banyo, berberlik ve kuaförlük hizmeti sunduğu anneleri ziyaret ederek Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel adına çeşitli hediyeler verdi.

Başkan Ömer Günel döneminde kadrosu genişletilerek daha fazla kent sakinine hizmet verebilir duruma getirilen Kuşadası Belediyesi Evde Bakım Birimi, 12 Mayıs Anneler Günü öncesi hizmet sunduğu Kuşadalı hemşehrilerini ziyaret etti. Kentin farklı mahallelerinde ikamet eden ve Kuşadası Belediyesi'nin sunduğu evde bakım hizmetinden faydalanan annelere hediyelerini takdim eden Evde Bakım Birimi çalışanları, Başkan Ömer Günel'in sevgi ve selamlarını ileterek Anneler Günü'nü kutladı. Ziyaretlerin ve hediyelerin kendilerini çok memnun ettiğini dile getiren kent sakinleri ise inceliği ve nezaketi için Başkan Günel'e teşekkürlerini iletti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası Belediyesi Anneler Günü'nde Evde Bakım Hizmeti Veren Hemşehrilerini Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi Anneler Günü'nde Evde Bakım Hizmeti Veren Hemşehrilerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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