 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kuşadası Belediyesi, Makarna ve Ayran İkramına Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kuşadası Belediyesi, Makarna ve Ayran İkramına Başladı

Kuşadası Belediyesi, haftanın 4 günü kentin farklı noktalarında sıcak çorba ikramında bulunduktan sonra şimdi de makarna ve ayran ikramına başladı. Kapalı pazar yerinde yapılan ikramda, esnaf ve vatandaşlar Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti.

Kuşadası Belediyesi, Makarna ve Ayran İkramına Başladı
23.01.2024 - 18:05,  Güncelleme: 18:08
Abone Ol

Mobil İkram Aracı ile haftanın 4 günü kentin farklı noktalarında hemşehrilerine sıcak çorba ikramında bulunan Kuşadası Belediyesi, şimdi de makarna ve ayran ikramına başladı. Kapalı pazar yerinde ikram edilen makarna ve ayranın tadına bakan esnaf ve vatandaşlar, Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti.

Kuşadası Belediyesi, soğuk kış günlerinde bulunduğu sıcak çorba ikramının yanında kent sakinlerine makarna ve ayran ikram etmeye başladı. Makarna ikramının ilk adresi kapalı pazar yeri oldu. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ikrama gün boyu çalışan pazar yeri esnafı ve alışveriş için pazara gelen vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Arya AŞ'nin mutfağında hazırlanan makarnayı çok beğenen esnaf ve vatandaşlar nazik ve düşünceli davranışı nedeniyle Başkan Ömer Günel'e teşekkürlerini iletti.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Kuşadası Belediyesi, Ömer Günel, Yerel Haberler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuşadası Belediyesi, Makarna ve Ayran İkramına Başladı - Son Dakika


22:39
Yok artık Umut! Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler 'Keşke gitmeseydi' diyor Yok artık Umut! Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler "Keşke gitmeseydi" diyor
22:16
Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54
Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18
Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12
Galibiyeti unutan Volkan'a 'Ayrılacak mısın?' diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor

Son Dakika
22:16 Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54 Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18 Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının başını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 22:47:25. #1.12#
SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi, Makarna ve Ayran İkramına Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement