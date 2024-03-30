Kuşadası Gençlik Spor Kulübü\'nün efsane isimleri Başkan Ömer Günel\'i ziyaret etti

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Kuşadası Gençlik Spor Kulübü'nün efsane isimleri, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i makamında ziyaret etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Gençlik Spor Kulübü'nde 1985-1990 yılları arasında forma giymiş futbolcularla bir araya geldi. Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmeye, kulübün eski başkanlarından Ümit Şakrak da katıldı. Nostalji dolu anların yaşandığı buluşmada efsanevi futbolcular, Başkan Ömer Günel'e 6 Ocak'ta düzenlediği 'Toprak Sahaya Vefa' maçında kendilerini 40 yıl sonra yeniden bir araya getirdiği için teşekkür etti.

Siyah-beyazlı kulübün Başkan Ömer Günel'in verdiği destekle 22 yıl aradan sonra yeniden profesyonel lige yükseldiğini belirten efsane futbolcular, Başkan Ömer Günel'e üzerinde isminin yazılı olduğu Kuşadasıspor forması hediye edip, plaket takdim etti.

Kuşadasıspor'un her zaman yanında olacaklarını belirten Başkan Ömer Günel, "Kentimizin takımı ve markası olan Kuşadasıspor bizim için çok önemli. Toprak sahada, Kuşadası Yaşam Kültür ve Spor Merkezi'nin yapımına başlamadan önce düzenlediğimiz maçla efsane oyuncuları bir araya getirmiştik. Bugün de onların ziyareti beni çok mutlu etti. Kendilerine teşekkür ediyorum. Toprak sahada yaşama geçireceğimiz projede, Kuşadasıspor'a da bir alan ayıracağız. Burada takımın tarihiyle ilgili fotoğraflar ve çeşitli belgeler sergilenecek" diye konuştu.