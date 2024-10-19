Kütahya Belediye Başkanı Muhtarlar Günü\'nü Kutladı

Yerel

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Muhtarlar Günü etkinlikleri kapsamında, Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Arı ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, "Sizler sadece görev insanı değilsiniz, halkımızın ilk başvurduğu kapı, en yakın destekçisi, mahallelerimizin olmazsa olmazısınız. Muhtarlık makamı, yalnızca görev değil aslında bir gönül işidir" dedi.

Muhtarları Belediye Meclis Salonu'nda ağırlayan Başkan Eyüp Kahveci, "Güzide şehrimiz Kütahya'da mahallelerimizin, köylerimizin huzuru ve mutluluğu için verdiğiniz mücadele ve sergilediğiniz özveriyi yürekten takdir ediyorum. Sizler, mahallelerimizdeki sosyal hayatın can damarısınız. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını birebir bilen, onlarla sürekli iletişim halinde olan ve her daim onların yanında yer alan siz değerli muhtarlarımız, toplumumuzun vazgeçilmez parçalarısınız" ifadelerini kullandı.

Muhtarlar Günü'nü içtenlikle kutlayan Başkan Kahveci, muhtarların Kütahya'mıza kattıkları değerden dolayı teşekkür ederek, "Sizlerle her zaman aynı yolda, aynı hedef doğrultusunda yürümeye devam edeceğiz. Kütahya'mızı hep birlikte daha iyiye taşıyacağız. Bu böyle bilinmelidir" şeklinde konuştu.

Muhtarlar Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, muhtarlar görüşmeden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'ye teşekkürlerini sundu. - KÜTAHYA