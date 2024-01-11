Kütahya Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri Sahada

Kütahya Belediyesinin karla mücadele ekipleri sahada

KÜTAHYA - Meteorolojinin sık sık uyarılarda bulunduğu kar yağışı ile ilgili hazırlıklarını tamamlayan ve teyakkuzda olan Kütahya Belediyesi karla mücadele ekipleri, 144 kişilik deneyimli personeli, yeterli tuz stoku ve donanımlı araçlarıyla küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünü ziyaret ederek, karla mücadele ekiplerimizle bir araya gelen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, kış sezonu sonuna kadar vatandaşlara sağlıkla, sıhhatle, kazasız ve belasız hizmet vermeyi hedeflediklerini söyledi.

Geçen dört yılda Türkiye'ye örnek çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Işık, "Allah nasip ederse kış sezonunda kar küreme ve tuzlama ekiplerimiz hazır. Bugün itibariyle bismillah diyerek kış sezonu çalışmalarına başlayacağız. Öncelikle, şehrimize sağlıkla, sıhhatle, kazasız ve belasız hizmet vermenizi temenni ediyorum. Toplamda iki vardiyada 12'şer saat çalışacak olan 144 kişilik ekiplerimiz hazır, araçlarımız ve ekipmanlarımız yeterli. Eskişehir yolunun sağı ve solu olmak üzere iki bölgede ekiplerimiz çalışmalarını sürdürecekler. Rabbim kazasız ve belasız sezonu bitirmeyi nasip etsin. Geçmiş dört yılda kar birikmeden Türkiye'ye örnek olacak çalışmalar gerçekleştirdik, yine aynı şekilde inşallah Rabbimin nimetinden, bereketinden en az zarar görerek vatandaşımızın beklediği hizmeti vereceğiz. Öncelik ana yollar olmak üzere diğer cadde ve sokaklarda gerekli işlemlerimizi yapıp vatandaşlarımızın huzur içerisinde bir kış geçirmesini sağlayacağız. Belediyecilik bu hizmetlerden dolayı çok kutsal. Onun için çalışan tüm arkadaşlarımıza her fırsatta teşekkür ederken şehrimiz adına, hemşehrilerimiz adına onlardan Allah razı olsun diyorum. İyi ki sizler varsınız, iyi ki belediyemiz bu şehirde yaşayan güzide hemşehrilerimize en güzel hizmeti veriyor. Bismillah diyerek hayırlı ve uğurlu olsun diyelim" ifadelerini kullandı.

Sahaya çıkmadan önce Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı ve Murat Arık ile ilgili birim müdürleri ve ekiplere salep ikramında bulundu.