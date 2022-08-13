Ekipler son olarak Parkmakören Mahallesinde çocuk oyun parkı kurulumu başladı. Kurulum çalışmalarını yakından takip eden Mahalle Muhtarı Mehmet Dinler , Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık 'a verdiği hizmet için teşekkür etti. - KÜTAHYA

Mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından çocuk oyun parklarının imalatı devam ediyor.

Kaynak: İHA

Kütahya Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Parmakören'e çocuk oyun parkı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.