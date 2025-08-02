Kütahya\'da 112 Acil Çağrı Eğitimi

Kütahya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ekipleri, İl Müftülüğüne bağlı camilerde açılan Yaz Kur'an Kurslarını ziyaret ederek öğrencileri bilgilendirdi.

Ziya Hisar Camii, Mekke Camii, Mus'ab Bin Umeyr Camii, Mekke Camii Kız Kur'an Kursu, Selimiye Camii, Yunusemre Camii, Şeyh Edebali Camii, Tahsin Uygun, Buhara Siteler Camii ve Bilal-i Habeşi Camii Yaz Kur'an Kurslarında gerçekleştirilen etkinliklerde öğrencilere "Acil Durumda Tek Numara 112" anlatıldı.

Ziyaretlerde 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nün tanıtımı yapılırken, acil durumlarda hangi durumlarda ve nasıl arama yapılması gerektiği aktarıldı. Ayrıca öğrencilere Acil Durum El Kılavuzu dağıtıldı.

Kütahya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit, farkındalık çalışmalarının kent genelinde farklı cami ve kurslarda devam edeceğini belirtti. - KÜTAHYA