Kütahya'da 13 okulda 214 genç, zararlı maddelere karşı bilgilendirildi - Son Dakika
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Kütahya'da 13 okulda 214 genç, zararlı maddelere karşı bilgilendirildi

01.06.2022 10:49
Kütahya'da 13 okulda 214 genç, zararlı maddelere karşı bilgilendirildi

Kütahya Belediyesi UMER birimi, okullarda başlattığı önleme ve bilinçlendirme çalışmaları tamamladı.

Kütahya Belediyesi UMER birimi, okullarda başlattığı önleme ve bilinçlendirme çalışmaları tamamladı. Ortaokullarda gerçekleştirilirken eğitimlerle toplam 13 okulda 214 genç, zararlı maddelere karşı bilgilendirildi.

Çocukların ve gençlerin sağlığını ve toplumun refahını tehdit eden madde bağımlılığına karşı çocuklarımızı, gençlerimizi koruma ve bilinçlendirme amaçlı ortaokul düzeyindeki çocuklara 'Madde Bağımlılığı' üzerine bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede mart ayında başlatılan ve Kütahya Belediyesi UMER Birimi personeli Sevgi Özer tarafından öğrencilere bağımlılık eğitimi verildi.

Mart, nisan ve mayıs ayları içinde toplam 13 okulda 214 genç bilgilendirilirken, mayıs ayında Adile Zeyyah Şora Ortaokulu, Ağaçköy Ortaokulu, Parmakören Ortaokulu, Kızılören Ortaokulu ve Köprüören Ortaokulu'nda 71 öğrenciye eğitim verildi. - KÜTAHYA

Kütahya'da 13 okulda 214 genç, zararlı maddelere karşı bilgilendirildi
Kütahya'da 13 okulda 214 genç, zararlı maddelere karşı bilgilendirildi
Kütahya'da 13 okulda 214 genç, zararlı maddelere karşı bilgilendirildi

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Kaynak: İHA

Kütahya Belediyesi, Mayıs, Mart, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'da 13 okulda 214 genç, zararlı maddelere karşı bilgilendirildi - Son Dakika


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