Kütahya\'da Aileler Yarıştı

10.05.2026 19:17
Kütahya Kentpark'ta düzenlenen 'Aileler Yarışıyor' oryantiring müsabakası renkli görüntülere sahne oldu.

Kütahya Kentpark, anlamlı bir spor etkinliğine ev sahipliği yaptı. "Aileler Yarışıyor" temalı oryantiring müsabakasında ebeveynler ve çocukları parkurda ter döktü.

Kütahya'da aile bağlarını sporla güçlendirmek amacıyla düzenlenen "Aileler Yarışıyor" temalı oryantiring müsabakası, Kentpark'ta renkli görüntülere sahne oldu. Ebeveynler çocuklarıyla birlikte harita yardımıyla hedefleri bulmak için kıyasıya mücadele etti. Yarışma, çocukların yaş gruplarına göre Minikler, Küçükler ve Yıldızlar olmak üzere üç ayrı kategoride gerçekleştirildi. Kentpark'ın doğal dokusu içinde hazırlanan parkurlarda, aileler ellerinde haritalarla kontrol noktalarını en hızlı şekilde bulmaya çalıştı. Parkta gezintiye çıkan diğer vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, izleyicilerin katılımıyla yarışmacı sayısı beklenenin üzerine çıktı.

Yarışmanın en dikkat çekici anları ise ailelerin el ele tutuşarak varış çizgisine ulaştığı dakikalar oldu. Parkuru tamamlayan anneler ve çocukları, etapların zaman zaman zorlayıcı olduğunu ancak birlikte hareket etmenin çok keyifli bir deneyim sunduğunu ifade ettiler.

Etkinlik sonunda bir konuşma yapan Oryantiring İl Temsilcisi Nadire Erdinç, sporu aile ortamına taşımanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, tüm katılımcılara teşekkür etti. Sporun birleştirici gücüne vurgu yapan Erdinç, bu tür organizasyonların devam edeceğini müjdeledi.

Müsabaka, dereceye giren sporculara ve ailelerine verilen ödüllerin ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

