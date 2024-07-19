Kütahya'da binlerce kişiye aşure ikram edildi - Son Dakika
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Yerel

Kütahya'da binlerce kişiye aşure ikram edildi

Kütahya'da Muharrem ayı vesilesiyle İl Müftülüğü tarafından binlerce vatandaşa aşure dağıtıldı. Dağıtım, Türkiye Diyanet Vakfı Mobil İkram Aracı ile gerçekleştirildi ve yaklaşık 2 bin kişi bir araya geldi. Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, aşurenin tatlılığı, muhabbeti, birliği ve beraberliği simgelediğini belirterek, bu geleneği devam ettirmenin önemine vurgu yaptı.

19.07.2024 21:59
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Kütahya'da binlerce kişiye aşure ikram edildi

KÜTAHYA - Kütahya'da İl Müftülüğü tarafından binlerce vatandaşa aşure dağıtıldı.

Kütahya'da Muharrem ayı vesilesiyle Cuma namazı sonrası İl Müftülüğü binası önünde vatandaşlara aşure ikram edildi. Türkiye Diyanet Vakfı Mobil İkram Aracı ile yapılan aşure dağıtımı, yaklaşık 2 bin vatandaşı bir araya getirdi. Aşurenin tatlılığı, muhabbeti, birliği ve beraberliği simgelediğini söyleyen Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, "Burada mezhep, meşrep ayrımı yapmadan tüm vatandaşlarımıza elimizden geldiği kadarıyla hizmetimizi götürürken bu kadim geleneğimiz olan, hayatı güzellikleriyle, iyilikleriyle yaşama anlamı veren, özellikle tarihte yaşamış olduğumuz bir takım sıkıntıları hep beraber iyi niyet ve güzellikle aşabilmenin simgesi olan aşure dağıtımını camilerimizde, Kuran kurslarımızda, Müftülüğümüzde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu bizim için değerli bir kültürdür. Manevi bir geleneğimizdir. İnşallah aramızdaki tatlılıkların, muhabbetlerin, sevginin, saygının devamını sağlamak adına bu hizmetimizi devam ettiriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da binlerce kişiye aşure ikram edildi - Son Dakika

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