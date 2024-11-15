Kütahya'da İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kütahya'da İş Birliği Protokolü İmzalandı

Kütahya\'da İş Birliği Protokolü İmzalandı

KSBÜ ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü, öğrencilere etkinlik ve istihdam fırsatları sunacak.

15.11.2024 18:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü iş birliği protokolü imzalandı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) ile Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında önemli bir iş birliği protokolü hayata geçirildi. Protokol, Kütahya'da öğrenim gören öğrencilerin bilimsel, sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif faaliyetlere katılımını artırmayı hedefliyor.

Protokol kapsamında, öğrencilere yönelik etkinliklerin daha erişilebilir hale getirilmesi için gerekli teknik altyapı, mekan ve ekipman desteği sağlanacak. Ayrıca, protokol, geçici süreli istihdam olanakları sunarak öğrencilere ek fırsatlar oluşturmayı amaçlıyor.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sultan Güçlü, bu iş birliğinin gerçekleşmesinde sergilediği pozitif ve yapıcı yaklaşımı nedeniyle teşekkürle anıldı. Protokolün, kurumlar arası diyaloğu geliştirme ve öğrencilere katkı sağlama açısından önemli bir adım olduğu ifade edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Gençlik, Eğitim, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'da İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:06 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten “sınır ötesi operasyon“ açıklaması: Talimat verildiği anda TSK kara harekatına başlar AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "sınır ötesi operasyon" açıklaması: Talimat verildiği anda TSK kara harekatına başlar
18:27 Bakan Yumaklı’dan “Köfteci Yusuf“ açıklaması: Süreç bizim açımızdan tamamlanmıştır Bakan Yumaklı'dan "Köfteci Yusuf" açıklaması: Süreç bizim açımızdan tamamlanmıştır
17:50 Üç günde, dördüncü “Vakit tamamdır“ paylaşımı yapan MHP’den hala açıklama yok Üç günde, dördüncü "Vakit tamamdır" paylaşımı yapan MHP'den hala açıklama yok
17:02 Tekirdağ’da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu Tekirdağ'da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu
13:46 AB’den “Türkiye“ raporu: Enflasyondaki düşüş devam edecek AB'den "Türkiye" raporu: Enflasyondaki düşüş devam edecek
02:58 Bir ülke daha Türkiye’den İHA alacak Bir ülke daha Türkiye'den İHA alacak
01:46 Trump Kovid aşısı karşıtı Kennedy’yi Sağlık Bakanı seçti Trump Kovid aşısı karşıtı Kennedy'yi Sağlık Bakanı seçti
01:16 Dünya faiz indirimi beklerken Fed Başkanı şaşırttı Dünya faiz indirimi beklerken Fed Başkanı şaşırttı
00:39 Haşere ilaçlaması yapılan binada 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, firma personelleri gözaltında Haşere ilaçlaması yapılan binada 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, firma personelleri gözaltında
00:17 Trump’ın göreve gelir gelmez yapacağı ilk iş belli oldu Trump'ın göreve gelir gelmez yapacağı ilk iş belli oldu
23:47 Pentagon’dan 757 olayı kapsayan ürküten UFO raporu Pentagon'dan 757 olayı kapsayan ürküten UFO raporu
23:44 Fransa’da olay çıktı: İsrail marşı çalınca tribünler karıştı Fransa'da olay çıktı: İsrail marşı çalınca tribünler karıştı
23:15 UEFA Başkanı Ceferin, fikstürden şikayet eden futbolcuların gözünü parayla korkuttu UEFA Başkanı Ceferin, fikstürden şikayet eden futbolcuların gözünü parayla korkuttu
23:11 Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 20:00:26. #1.11#
SON DAKİKA: Kütahya'da İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.