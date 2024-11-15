Kütahya\'da İş Birliği Protokolü İmzalandı

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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü iş birliği protokolü imzalandı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) ile Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında önemli bir iş birliği protokolü hayata geçirildi. Protokol, Kütahya'da öğrenim gören öğrencilerin bilimsel, sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif faaliyetlere katılımını artırmayı hedefliyor.

Protokol kapsamında, öğrencilere yönelik etkinliklerin daha erişilebilir hale getirilmesi için gerekli teknik altyapı, mekan ve ekipman desteği sağlanacak. Ayrıca, protokol, geçici süreli istihdam olanakları sunarak öğrencilere ek fırsatlar oluşturmayı amaçlıyor.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sultan Güçlü, bu iş birliğinin gerçekleşmesinde sergilediği pozitif ve yapıcı yaklaşımı nedeniyle teşekkürle anıldı. Protokolün, kurumlar arası diyaloğu geliştirme ve öğrencilere katkı sağlama açısından önemli bir adım olduğu ifade edildi. - KÜTAHYA