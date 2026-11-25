Kütahya'da kadınların sosyal, ekonomik ve toplumsal hayatta daha etkin rol almalarını sağlamak amacıyla Kadının Güçlenmesi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantıda kadınların eğitim, istihdam ve girişimcilik alanlarında desteklenmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Kadının Güçlenmesi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Yardımcısı Vekili Elif Koz başkanlığında gerçekleştirildi.

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen toplantıya, İl Müdürü Ülkü Uslu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, il genelinde kadınların güçlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, mevcut durum, kurumlar arası iş birliği ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler değerlendirildi.

Kadınların eğitim, istihdam ve girişimcilik alanlarında daha fazla fırsata erişmesi, karar alma mekanizmalarındaki temsilinin artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi konuları gündeme geldi.

Toplantıda ayrıca, kadınların toplumsal hayatta daha güçlü yer edinmelerine yönelik ortak hedefler doğrultusunda yürütülecek çalışmalar üzerinde duruldu.