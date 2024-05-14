Yerel

Kütahya'da otopark sıkıntısı vatandaşları zor durumda bırakıyor

KÜTAHYA - Kütahya'da özellikle hastane bölgesinde yaşanan otopark sıkıntısı vatandaşları zor durumda bırakıyor.

Mevcut Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve çevresinde yıllardır yaşanan otopark sıkıntısına, Şehir Hastanesi'nin de hizmete girmesiyle söz konusu problem adeta tavan yaptı.

Vatandaşlar, Şehir Hastanesine 300 metre mesafede bulunan yeraltı otoparkının da 11 aydır kullanıma açılmamasına bir anlam veremediklerini ifade ettiler.

Vatandaşlar, Şehir Hastanesi yakınanda bulunan ve 15 Haziran 2023 günü hizmete sunulan Millet bahçesindeki yeraltı otoparkının bir an önce kullanıma açılmasını istiyor.

Vatandaşlar, "Kütahya'nın bir çok yerinde otopark yeri sıkıntısı var. Bu yıllardır çözülemeyen bir problem. Özellikle hastane bölgesinde bu durum insanları adeta isyan ettiriyor. Millet Bahçesi içerisinde yer alan 300 araç kapasiteli otoparkı kullanıma sunulursa, otopark problemi asgariye seviye iner. Burasının kapısı neden 11 aydır kapalı ve kullananıma açılmıyor. Yetkililer burayı hizmete sunmak için derhal harekete geçmeli" dediler.

Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şehir Hastanesi bölgesinde yaşanan otopark problemi havadan da görüntülendi.