Kütahya Hisarcık\'ta eski belediye başkanı Alaattin Ölmez 62 yaşında yaşamını yitirdi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Şeyhler beldesinde bir dönem Belediye Başkanlığı yapan Alaattin Ölmez, tedavi gördüğü Antalya'daki özel hastanede 62 yaşında hayatını kaybetti.

Hisarcık ilçesine bağlı Şeyhler beldesinde 2009-2014 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Alaattin Ölmez, bir süredir akciğer kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. 29 Mart 2009 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Şeyhler Belediye Başkanlığı'na seçilen Ölmez, 2012 yılında partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılmıştı. Bir süredir Antalya'da özel bir hastanede tedavi gören Ölmez, yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi. Alaattin Ölmez'in cenazesi, memleketi Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Şeyhler köyünde toprağa verilecek.