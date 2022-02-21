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Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü personeline afet farkındalık eğitimi - Son Dakika

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü personeline afet farkındalık eğitimi

21.02.2022 09:55
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü personeline afet farkındalık eğitimi

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personele efet farkındalık eğitimi verildiği bildirildi.

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personele efet farkındalık eğitimi verildiği bildirildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda iki grup olarak yapılan eğitimlerde, afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar detaylı bir şekilde ele alınırken, afetlerden zarar almadan veya en az zararla kurtulabilmek için alınacak tedbirlere ve Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmanın önemine vurgu yapıldı.

AFAD Eğitmeni Lütfiye Ulus Karadağ tarafından verilen eğitimde, deprem anında çok önemli olan çök-kapan-tutun uygulaması ve tüm personelin katılımıyla bina tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Toplumun afet ve acil durumlar konusundaki farkındalığını ve hazırlıklı olma seviyesini geliştirmek amacıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından verilen Afet Farkındalık eğitimleri ile afetlere karşı dirençli toplum oluşturulması amaçlanıyor.

Eğitim sonunda katılan tüm personele AFAD afet farkındalık eğitimi katılım sertifikaları verildi. - KÜTAHYA

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü personeline afet farkındalık eğitimi
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü personeline afet farkındalık eğitimi

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Orman Bölge Müdürlüğü, Kütahya, Deprem, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü personeline afet farkındalık eğitimi - Son Dakika


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