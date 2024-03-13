Kütahya Valisi Musa Işın, Ağaçköy sakinleriyle Ramazan ayında bir araya geldi - Son Dakika
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Kütahya Valisi Musa Işın, Ağaçköy sakinleriyle Ramazan ayında bir araya geldi

Kütahya Valisi Musa Işın, Ağaçköy sakinleriyle Ramazan ayında bir araya geldi

Kütahya Valisi Musa Işın, Ramazan ayının maneviyatını yaşamak için Ağaçköy sakinleriyle buluştu. Vali Işın, vatandaşların istek ve önerilerini dinleyerek çözüm için gerekli talimatları verdi ve süreci takip edeceğini belirtti. Ayrıca, çocuklarla da ilgilenerek onlara hediyeler verdi ve Ramazan sevincini paylaştı.

13.03.2024 11:46
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Ramazan ayının maneviyatını vatandaşlarla birlikte yaşayan Kütahya Valisi Musa Işın, merkeze bağlı Ağaçköy sakinleri ile bir araya geldi.

Vatandaşların Ramazan ayını tebrik eden Vali Işın; istek, talep ve önerileri dinledi.

İlgili kurum müdürlerine vatandaşların ilettiği konuların çözümü için gerekli talimatları veren Vali Işın, sürecin takipçisi olacağını söyledi.

Vali Işın ziyaretinde çocuklarla da yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler verip Ramazan ayının sevincini paylaştı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya Valisi Musa Işın, Ağaçköy sakinleriyle Ramazan ayında bir araya geldi - Son Dakika

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