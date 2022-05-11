Kuyucak'ta Engelliler Haftası kutlandı - Son Dakika
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Kuyucak'ta Engelliler Haftası kutlandı

11.05.2022 17:30
Kuyucak'ta Engelliler Haftası kutlandı

Kuyucak'ın Pamukören Mahallesi'nde engelliler haftası kutlandı.

Kuyucak'ın Pamukören Mahallesi'nde engelliler haftası kutlandı.

Pamukören Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikle Engelliler Haftası kutlandı. Kutlamaya Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk ve Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ömer Turan katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, engellilerin hazırlamış olduğu halk oyunları sergisi alkış aldı. Gösteride protokole verilen Türk bayrağını, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk teslim aldı. Engellilerin şiir ve müzik dinletileriyle etkinlik devam ederken, son bölümde ise el emeği ürünler sergisi ziyaret edildi. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, emeği geçen herkesi tebrik etti.

Engelliler haftasını kutlayan Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Tüm engelleri sevgiyle aşarak engelli vatandaşlarımızın her daim yanında olmaya özen gösteriyoruz. Onların toplumsal hayata katılabilmeleri doğrultusunda Belediyemiz olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm engelleri sevgiyle aşıyoruz. En büyük engel sevgisizliktir. Sevgi ile engelsiz yarınlara erişebilmemiz dileğiyle, engelli vatandaşlarımızın Engelliler Haftası'nı kutluyor, kendilerine sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum" dedi. - AYDIN

Kuyucak'ta Engelliler Haftası kutlandı
Kuyucak'ta Engelliler Haftası kutlandı
Kuyucak'ta Engelliler Haftası kutlandı
Kuyucak'ta Engelliler Haftası kutlandı
Kuyucak'ta Engelliler Haftası kutlandı
Kuyucak'ta Engelliler Haftası kutlandı
Kuyucak'ta Engelliler Haftası kutlandı

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Kaynak: İHA

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