Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Bülent Turan'ın kitap imza günü etkinliğine katıldı - Son Dakika
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Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Bülent Turan'ın kitap imza günü etkinliğine katıldı

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Bülent Turan\'ın kitap imza günü etkinliğine katıldı

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve heyeti, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın kaleme aldığı 'Durup Düşününce' isimli kitabın imza günü etkinliğine katıldı. Etkinlikte Turan'ın kitabı ve diğer eserler incelendi.

24.02.2024 13:42  Güncelleme: 13:46
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Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve beraberindeki heyet, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın kaleme aldığı fikir ve düşünce kitabı "Durup Düşününce" isimli eserin İstanbul 9. Üsküdar Kitap Fuarında düzenlenen imza günü etkinliğine katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın kaleme aldığı, şehir, tarih, siyaset, kültür ve sanat gibi birçok meseleye dair kaleme aldığı denemelerden oluşan, fikir ve düşünce kitabı "Durup Düşününce" eserinin İstanbul 9. Üsküdar Kitap Fuarında düzenlenen imza günü etkinliğine, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İl Genel Meclis Üyesi Halil Özer ve belediye meclis üyeleri katıldı. Bakan Yardımcısı Bülent Turan ile fuarı gezen Lapseki heyeti, diğer stantlarda yer alan eserleri inceledi.

Siyasi yoğunluğun içinde, özellikle pandemi döneminde elindeki notları bir kitaba çevirmeye çalıştıklarını belirten İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Bundan birkaç sene önce "Durup Düşününce" adıyla bir kitap yayınlamıştık. Bugünde Üsküdar Kitap Fuarı'nda dostlarımızla buluşmayı tercih ettik. Bugün çok sayıda kitap imzasıyla, kitap tavsiye edenlerle, severlerle, okuyanlarla bir araya geldik. Hem Çanakkale'den hem İstanbul'daki arkadaşlarımız kitap sevenlerle buluşmanın gururunu yaşıyoruz. İnşallah yine farklı etkinliklerde bu işe devam edeceğiz sonuçta her şey gelir geçer ama yazı kalır diye düşünüyoruz. Kitabın önemini hatırasını bilmeyenimiz yoktur. Kitabımızın özellikle ilk bölümünde insan, hayat, aile, devlet bilinci gibi çok farklı konular var. Sonrasında da meclis konuşmalarımızdan oluşan bir bölüm var hayat akıp gidiyor ama bazen durmak düşünmek en büyük görevimiz diye düşünüyorum" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Bülent Turan'ın kitap imza günü etkinliğine katıldı - Son Dakika

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