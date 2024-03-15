Lezita İşçilerinin Grevi Etkisiz Kaldı

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Lezita, işçilerin greviyle ilgili açıklama yayınlayarak, "İzmir Kemalpaşa'da bulunan üretim tesisimizde, çalışanlarımızın dahiliyeti ve inisiyatifi olmaksızın Öz Gıda İş sendikası yönetiminin kararıyla 7 Mart 2024 tarihinde başlayan grev etkisiz olmuş, üretimimizde hiçbir aksaklığa neden olmamıştır. Grev etkisiz kalmıştır" dedi.

Lezita, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan üretim tesislerinde yapılan greve yönelik açıklama yayınladı. Açıklamada, gıda sektörünün sürdürülebilir şekilde üretime devam etmesinin büyük önem taşıdığı belirtilerek şu ifadeler aktarıldı:

"Lezita olarak birinci amacımız; toplumun iyi ve sağlıklı beslenmesinin en erişilebilir yöntemi olan kanatlı et tedariğini devam ettirmek, bunu yaparken ülkemizin kaynaklarını kullanmaktır. Yaklaşık 3 bin 500 kişiye istihdam sağlayan bir şirket olarak en önemli değerimiz çalışanlarımızdır. İzmir Kemalpaşa'da bulunan üretim tesisimizde, çalışanlarımızın dahiliyeti ve inisiyatifi olmaksızın Öz Gıda İş sendikası yönetiminin kararıyla 7 Mart 2024 tarihinde başlayan grev etkisiz olmuş, üretimimizde hiçbir aksaklığa neden olmamıştır. İçinde bulunduğumuz durumda çalışma arkadaşlarımız sendikayı desteklememiş, greve katılım göstermemiştir. Tesisimiz tam kapasite ile üretime devam etmiştir. Tedarik zincirinde herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır. Kalitemizde ve işleyişte hiçbir değişiklik olmamıştır."

Açıklamanın devamında ise, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan incelemelerde de üretimin devam ettiği ve süreci hukuk çerçevesi içinde yönettiğimiz tutanak altına alınmıştır" cümleleri aktarılarak şu sözlere yer verildi:

"Yasalarda da öngörüldüğü gibi, grev sürecinde greve destek veren çalışanın yerine yasal olarak hiç kimse dahil edilemez ve edilmemiştir, hiçbir çalışanımızın işine son verilmemiştir. Çalışanlarımız; özellikle Ramazan ayında halkımızın sağlıklı ve güvenli gıda ihtiyacının farkındalığı ile daha da büyük bir özveriyle işine sahip çıkmıştır ve işinin başındadır. Üretimimizdeki iş gücü gereksinimlerini dikkate alarak uzun süredir sürdürdüğümüz sosyal medya, belediyelerin istihdam ofisleri, muhtarlar aracılığı ile çalışan bulma çabamız fabrikamızın bulunduğu konumun sanayi ve tarım bölgesi olması sebebiyle yetersiz kalmıştır. Bu çerçevede, grev sürecinden tamamen bağımsız olarak ve faaliyet gösterdiğimiz tüm dönemlerde yerel kaynakların yetmediği noktada üretimin devamlılığını sağlamak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğü onaylı yabancı iş gücünü bir alternatif olarak değerlendirmekteyiz. Söz konusu uygulama, sektördeki diğer şirketlerin de iş gücü temin etmekte zorluk çekildiği durumlarda üretimin devamlılığını sağlamak üzere başvurduğu bir yöntemdir. Lezita olarak Ramazan ayında ve sonrasında halkımızın ihtiyaçlarını kesintisiz olarak karşılamaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz. Sosyal Medyada sözü geçen asılsız haberlere itibar edilmemesi, doğru haber için firmamız ile iletişimde olunması en büyük arzumuzdur." - İZMİR