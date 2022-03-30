Lise öğrencilerine "Hititçe çivi yazısı" eğitimi - Son Dakika
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Lise öğrencilerine "Hititçe çivi yazısı" eğitimi

30.03.2022 00:57
Lise öğrencilerine "Hititçe çivi yazısı" eğitimi

Çorum'da imzalanan protokol çerçevesinde lise öğrencilerine "Hititçe Çivi Yazısı" eğitimi verildi.

Çorum'da imzalanan protokol çerçevesinde lise öğrencilerine "Hititçe Çivi Yazısı" eğitimi verildi.

Hitit Üniversitesi ile Çorum Atatürk Anadolu Lisesi arasında imzalanan "Sosyal ve Bilimsel İşbirliği" protokolü çerçevesinde öğrencilere "Hititçe Çivi Yazısı" eğitimi verildi. Etkinlikte ilk olarak Arkeoloji Bölümü Arş. Gör. Semih Gerçek öğrencilere Hititçe ve çivi yazısının tarihçesi hakkında bilgilendirme yaptı. Hitit Üniversitesi Hitit Uygarlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Arkeoloji Kulübü'nün de destekleriyle çivi yazısı kil etkinliğiyle öğrenciler eğlenceli anlar yaşadı.

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Önder İpek, öğrencilere Hititçe çivi yazısının tanıtılması ve öğretilmesi noktasında uygulamalı bir atölye yaptıklarını söyledi.

Proje çerçevesinde öğrencilere Çorum Müzesi gezisi düzenleneceğini dile getiren Dr. İpek, aynı zamanda Kariyer Günlerinde Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aygül Süel'in öğrencilerle bir araya geleceğini ifade etti.

İpek, desteklerinden dolayı Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Oman Öztürk, Okul Müdürü Halit Güneş ve Resim öğretmeni Dursun Şen'e teşekkür etti. - ÇORUM

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Hitit Üniversitesi, Çivi Yazısı, Arkeoloji, Çorum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Lise öğrencilerine 'Hititçe çivi yazısı' eğitimi - Son Dakika


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