Lösemili Çocuklar Haftası'nda anlamlı gönüllük hareketi - Son Dakika

"Gününe İyilik Kat" isimli gönüller tarafından kurulan grubun kurduğu organizasyon ile 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda ihtiyaç sahibi kadınların ürettiği yüzlerce çanta Lösemili çocuklara ulaştırıldı. Çanta içlerine hediyelerin yanı sıra çocuklar tarafından tedavi gören lösemili arkadaşlarına mektup ve resimlerde çizilerek gönderildi.

"Gününe İyilik Kat" isimli gönüller tarafından sosyal sorumluluk projesi başlatıldı. Başlatılan proje kapsamında "Esenyurt Güçlü Kadınlar Kooperatifi'nde bulunan dar gelirli kadınlar tarafından yapılan el emeği bez bebekler, çantalar destekçiler tarafından satın alındı. Alınan çantaların içerisine kırtasiye malzemeleri ve hediyeler de konuldu. Yapılan bu çantalar ise 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası etkinliği çerçevesinde tedavi gören çocuklara ulaştırıldı. Yapılan proje ile hem ihtiyaç sahibi kadınlara destek sağlanması hem de tedavi gören çocuklara moral olması hedeflendiği öğrenildi. Çantalar içerisinde ayrıca yine çocuklar tarafından yapılan resimlerde Lösemili diğer çocuklara verildi.

Gününe İyilik Kat Gönüllüleri'nden Leyla Peker, yapılan organizasyonla ilgili konuşarak, " Aslında çok yaptığımız bir şey yok. Bölgemizdeki komşularımıza dikkat ediyoruz. Dezavantajlı ailelerimizin neye ihtiyacı varsa bir araya gelip elimizden geldiğince destek sağlıyoruz. Bizim gönüllülük hareketi çevremiz tarafından da biliniyor. Çevreden bize haberler geliyor. Biz de Gününe İyilik Kat hareketi olarak bir araya gelip elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Çocuklardan arkadaşlarına çanta içinde mektup ve resimler gönderildi

"Gününe İyilik Kat" Genel Koordinatörü Funda Canpolat ise, " Lösemili Çocuklar Haftası dolayısı ile bizlerde çocuklarımızı Güçlü Kadınlar Kooperatifinden aldığımız çantalarla mutlu etmek istedik. Aldığımız bu çantalarımızı ihtiyaç sahibi kadınlarımız yapıyorlar. Bu çantaları da çocuklara götürdük. Onlarda içlerine kırtasiye malzemeleri koydular kitaplar koydular. Bazıları bunların içlerine resim yaptı bazıları da duygularını yazdı. Böylelikle bir zincir oluşturduk. Biz burada ihtiyaç sahibi hanımlara yardım ederken bir yandan da lösemili bütün çocuklarımızı mutlu etmek istiyoruz. Biz bir gönüllü grubuyuz. Gönlümüzü bu çantalarla beraber çocuklarımıza gönderiyoruz kabul etsinler" dedi.

Etkinlik kapsamında 4 yaşında olan ve yakın zamanda lösemi tedavisi görüp iyileşen Alya Karakoç isimli çocuğa da çantası takdim edildi. - İSTANBUL