Lösemili Çocuklar İçin Hayır Etkinliği

Tavşanlı'da lösemili çocuklar için etkinlik düzenlendi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde lösemili çocuklar yararına yiyecek içecek standı açıldı.

Halk Eğitim Merkezi Yiyecek Bölümü öğreticisi Tuba Kaya, kursiyerler ve Tavşanlı Girişimci Kadınlar Derneği iş birliğiyle lösemili çocuklar yararına anlamlı bir hayır çarşısı düzenledi. Etkinlik, Tavşanlı Girişimci Kadınlar Derneği'nin Mülayim Tepe'deki dernek binası ve çevresinde gerçekleştirildi.

Tuba Kaya, etkinliğe gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Katılımın bu denli yüksek olması bizi çok mutlu etti. Lösemili çocuklarımız için bir nebze de olsa katkı sağlayabildiysek ne mutlu bize" dedi.

Kaya, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve özellikle Tavşanlı Girişimci Kadınlar Derneği yönetimine teşekkürlerini iletti. Derneğin yer tahsisi ve desteklerinin başarıyla gerçekleşmesinde büyük rol oynadığını vurguladı.

Etkinlik, lösemiyle mücadele eden çocuklar için farkındalık oluşturmanın yanı sıra, toplumsal dayanışmanın önemini bir kez daha hatırlattı. Katılımcılar, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.