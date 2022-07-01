Lüleburgaz Kent Ormanı'na, 1 Yılda 66 Bin Ziyaretçi - Son Dakika
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Lüleburgaz Kent Ormanı'na, 1 Yılda 66 Bin Ziyaretçi

01.07.2022 13:16
Lüleburgaz Kent Ormanı'na, 1 Yılda 66 Bin Ziyaretçi

Lüleburgaz Belediyesi’nin geçen yılın temmuz ayında açtığı Kent Ormanı’nı bir yılda 66 bin yurttaş ziyaret etti.

Lüleburgaz Belediyesi'nin geçen yılın temmuz ayında açtığı Kent Ormanı'nı bir yılda 66 bin yurttaş ziyaret etti.

Belediye'nin Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kiralayarak geçtiğimiz yılın temmuz ayında, 1'nci etap olan piknik etabını açtığı Kent Ormanı, bir yılda 66 bin kişiyi ağırladı.

Toplam 973 dönümlük Kent Ormanı'nda henüz 44 dönümlük piknik alanının bulunduğu etap açıkken, diğer etaplarda da çalışmalar kademeli şekilde ilerliyor. Lüleburgaz Belediyesi, inşaatı devam eden Kır Kahvesi'ni de en kısa sürede tamamlayarak yurttaşların kullanımına açmayı planlıyor.

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Kaynak: ANKA

Lüleburgaz, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Lüleburgaz Kent Ormanı'na, 1 Yılda 66 Bin Ziyaretçi - Son Dakika

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