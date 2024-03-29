Madagaskar'da Gamane Kasırgası: Ölü sayısı 18'e yükseldi - Son Dakika
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Madagaskar'da Gamane Kasırgası: Ölü sayısı 18'e yükseldi

Madagaskar\'da Gamane Kasırgası: Ölü sayısı 18\'e yükseldi

Hint Okyanusundaki ada ülkesi Madagaskar'da etkili olan Gamane Kasırgası sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi. Ayrıca 3 kişi yaralandı ve 4 kişi kayboldu. Kasırga nedeniyle 20 binden fazla kişi yerinden oldu ve şiddetli yağışlar sele yol açtı.

29.03.2024 16:37  Güncelleme: 16:40
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Ada ülkesi Madagaskar'ı vuran Gamane Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Hint Okyanusundaki ada ülkesi Madagaskar'da çarşamba gününde bu yana etkili olan Gamane Kasırgası'nda bilanço artıyor. Madagaskar Ulusal Risk ve Afet Yönetimi Ofisinden (BNGRC) yapılan açıklamada, kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiği, 3 kişinin yaralandığı ve 4 kişinin de kaybolduğu belirtildi. Kasırga nedeniyle 20 binden fazla kişinin de yerinden olduğu aktarıldı. Ülkenin farklı bölgelerde şiddetli yağış sele yol açarken, yolların ve köprülerin çöktüğü ifade edildi.

Kasırganın ilk olarak çarşamba günü ülkenin kuzeydoğusundaki Vohemar'da karaya çıktığı kaydedildi. - ANTANANARIVO

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Madagaskar'da Gamane Kasırgası: Ölü sayısı 18'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Madagaskar'da Gamane Kasırgası: Ölü sayısı 18'e yükseldi - Son Dakika
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