Madagaskar'ı vuran Gamane Kasırgası'nda 11 kişi hayatını kaybetti

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Ada ülkesi Madagaskar'ı vuran Gamane Kasırga'sında 11 kişi hayatını kaybetti.

Hint Okyanusundaki ada ülkesi Madagaskar'ı Gamane kasırgası vurdu. Binlerce kişinin etkilendiği kasırga sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, 6 kişinin boğularak 5 kişinin ise çöken evlerin altında kalarak hayatını kaybettiklerini açıkladı.

Adanın kuzeyinde etkili olan kasırgada evlerde ve yollarda hasar meydana gelirken şiddetli yağışların ardından da yollar sular altında kaldı. Yaklaşık 7 bin kişinin selden etkilendiği açıklanırken fırtınanın vurduğu bölgelerde köylerin merkez ile bağlantısının da kesildiği kaydedildi. Bölgede rüzgarın saatteki hızı 150 kilometreyi bulduğu aktarıldı.

Madagaskar'da geçtiğimiz yıl da Freddy Kasırgası etkili olmuştu. Mozambik ve Malawi'yi de vuran Freddy Kasırgası'ndan bin 434 kişi hayatını kaybetmişti. - ANTANANARIVO