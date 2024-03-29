Madagaskar'ı vuran Gamane Kasırgası'nda 11 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Madagaskar'ı vuran Gamane Kasırgası'nda 11 kişi hayatını kaybetti

Hint Okyanusundaki ada ülkesi Madagaskar'ı etkisi altına alan Gamane kasırgası sonucunda 11 kişi hayatını kaybetti. Kasırga nedeniyle birçok ev ve yol hasar gördü, yaklaşık 7 bin kişi sel felaketiyle karşı karşıya kaldı.

29.03.2024 11:54  Güncelleme: 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ada ülkesi Madagaskar'ı vuran Gamane Kasırga'sında 11 kişi hayatını kaybetti.

Hint Okyanusundaki ada ülkesi Madagaskar'ı Gamane kasırgası vurdu. Binlerce kişinin etkilendiği kasırga sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, 6 kişinin boğularak 5 kişinin ise çöken evlerin altında kalarak hayatını kaybettiklerini açıkladı.

Adanın kuzeyinde etkili olan kasırgada evlerde ve yollarda hasar meydana gelirken şiddetli yağışların ardından da yollar sular altında kaldı. Yaklaşık 7 bin kişinin selden etkilendiği açıklanırken fırtınanın vurduğu bölgelerde köylerin merkez ile bağlantısının da kesildiği kaydedildi. Bölgede rüzgarın saatteki hızı 150 kilometreyi bulduğu aktarıldı.

Madagaskar'da geçtiğimiz yıl da Freddy Kasırgası etkili olmuştu. Mozambik ve Malawi'yi de vuran Freddy Kasırgası'ndan bin 434 kişi hayatını kaybetmişti. - ANTANANARIVO

Kaynak: İHA

Madagaskar, Doğal Afetler, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Madagaskar'ı vuran Gamane Kasırgası'nda 11 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:04 Yüzde 42’lik hisseyi de satın aldılar İstinye Park AVM’nin tek sahibi Orjin Gayrimenkul Grubu oldu Yüzde 42'lik hisseyi de satın aldılar! İstinye Park AVM'nin tek sahibi Orjin Gayrimenkul Grubu oldu
11:23 Cübbeli Ahmet’ten tartışma yaratacak çıkış: Yeniden Refah ve Saadet’e oy vermek caiz değil Cübbeli Ahmet'ten tartışma yaratacak çıkış: Yeniden Refah ve Saadet'e oy vermek caiz değil
10:03 Mehmet Şimşek açıkladı: Dünya Bankası’ndan 1,5 milyar dolarlık kaynak temin ettik Mehmet Şimşek açıkladı: Dünya Bankası'ndan 1,5 milyar dolarlık kaynak temin ettik
03:15 İsrail, Suriye’yi savaş uçaklarıyla vurdu En az 36 asker hayatı kaybetti, çok sayıda yaralı var İsrail, Suriye'yi savaş uçaklarıyla vurdu! En az 36 asker hayatı kaybetti, çok sayıda yaralı var
00:21 YSK, iftar saatinde oy sayımına ara verilmesi talebini reddetti YSK, iftar saatinde oy sayımına ara verilmesi talebini reddetti
12:44 Eşini öldüren katile hakimden ders gibi yanıt: Böyle sevmeyin Eşini öldüren katile hakimden ders gibi yanıt: Böyle sevmeyin
11:47 Taraftarların gözü kulağı yoldaydı İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor Taraftarların gözü kulağı yoldaydı! İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor
11:46 Tamer Karadağlı’nın “Rezalet, utanç kaynağı“ diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı Tamer Karadağlı'nın "Rezalet, utanç kaynağı" diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı
11:35 Kedi Eros’un katiline verilen cezaya savcılıktan itiraz: “Yanılgıya düşüldü“ Kedi Eros'un katiline verilen cezaya savcılıktan itiraz: "Yanılgıya düşüldü"
11:10 Seren Serengil, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğini duyurdu Seren Serengil, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini duyurdu
11:03 İsmail Kartal, yıldız futbolcunun biletini kesti: Kendine kulüp bul İsmail Kartal, yıldız futbolcunun biletini kesti: Kendine kulüp bul
10:53 Prof. Dr. Özlü’den Japonya’da hızla yayılan salgına yönelik uyarı: Kalıcı hasarlar bırakabilir Prof. Dr. Özlü'den Japonya'da hızla yayılan salgına yönelik uyarı: Kalıcı hasarlar bırakabilir
10:49 Tarihi Tuzhisar Kilisesi sahibinden satılık olarak 16 Milyon TL’ye satışa çıkarıldı Tarihi Tuzhisar Kilisesi sahibinden satılık olarak 16 Milyon TL'ye satışa çıkarıldı
10:23 Papa Francis, Paskalya Yortusu kapsamında hapishanedeki 12 kadın mahkumun ayaklarını yıkayıp öptü Papa Francis, Paskalya Yortusu kapsamında hapishanedeki 12 kadın mahkumun ayaklarını yıkayıp öptü
10:17 Yoldan geçen kedinin üzerine şişe fırlatıp, uyaran kişinin üzerine yürüyen şüpheliye 2 bin TL ceza kesildi Yoldan geçen kedinin üzerine şişe fırlatıp, uyaran kişinin üzerine yürüyen şüpheliye 2 bin TL ceza kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2024 13:17:42. #1.12#
SON DAKİKA: Madagaskar'ı vuran Gamane Kasırgası'nda 11 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement