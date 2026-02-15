Maden İşçilerine Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi

Yeşilay Zonguldak Şubesi ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) arasında imzalanan protokol kapsamında, 9 bin maden işçisine yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimleri başlatıldı. Özellikle sanal kumar bağımlılığına dikkat çekilen eğitimlerin ilk durağı Karadon Müessese Müdürlüğü oldu.

Yeşilay Zonguldak Şubesi, madencilerin sanal kumar ve diğer bağımlılık türlerinden korunması amacıyla geniş kapsamlı bir eğitim seferberliği başlattı. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı (TBM) kapsamında imzalanan protokol ile TTK bünyesinde çalışan yaklaşık 9 bin 200 işçiye periyodik eğitimler verilmesi hedefleniyor. Yeşilay Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Formatörü Elvan Özdoğan Gürer ile Yeşilay uzmanları Karadon Müessese Müdürlüğü'nde işçilere bağımlılık konusunda farkındalık kazandırılması amacıyla eğitim verdi.

"Sanal kumar tüm dünyada olduğu gibi ilimizde de yaygınlaşıyor"

Eğitim çalışmaları hakkında bilgi veren Zonguldak Yeşilay Şube Başkanı Nail Altun, sanal kumar tehlikesinin her geçen gün arttığını vurguladı. Altun, "Zonguldak Yeşilay Şubesi ile Türkiye Taşkömürü Kurumu arasında Türkiye Bağımlılıkla Mücadele programı kapsamında bir protokol imza altına aldık. Bu protokol gereği madencilerimize, tüm çalışanlarımıza bağımlılıkla mücadele eğitimi vermeye başladık. Bağımlılıkla mücadele eğitiminde de özellikle sanal kumar eğitimine odaklandık. Sebebi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde hatta ilimizde de çok yaygınlaşması oldu. Karadon'da bu eğitimi vermeye başladık. İnşallah bütün kurumun 9 bin 200 çalışanımıza bu eğitimi vereceğiz. İlk adımı Karadon'dan vererekten başladık. Yaklaşık Türkiye Taşkömürü çalışan 9 bin 200 çalışanımıza bu eğitimi vereceğiz. Burada TTK neden işte bizim için önemli çünkü Zonguldak'ın ana dinamiği, Zonguldak'ı var eden, Zonguldak'ta en çok çalışanı olduğu kurum TTK. Onun için bu TTK'ya odaklandık ve şöyle bir sıkıntımız da var; yine bağımlılıkla ilgili Yeşilay Danışmanlık Merkezi'mize başvurulara baktığımızda genel itibariyle madenci arkadaşlarımızın da olduğunu gördük ve TTK'da yine işte bu bazı tatsız hadiseler de oldu. Bunları incelediğimizde genel itibariyle sanal kumar alışkanlıklarının olduğunu gördük. Bu sene Türkiye Bağımlılıkla Mücadele yılı ilan edildi. Bu kapsamda biz eğitimi ilk önce Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan başladık 2026 yılı içerisinde ve bu 9200 işçimize periyodik olarak ilk başta sanal kumar eğitimi olmak üzere bütün bağımlılık eğitimlerini vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Maden işçilerinden eğitime destek

Eğitime katılan maden işçileri de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. TTK Karadon Müessese Müdürlüğü'nde çalışan maden işçisi Oktay Özkaynak, sanal kumarın çevrelerinde giderek yayıldığını belirterek, "Bu tür alışkanlıkların çok kötü sonuçlar doğurduğunu biliyoruz. Etrafımızdaki arkadaşları her zaman uyarıyoruz. Yeşilay'ın verdiği bu eğitim sayesinde daha çok bilinçlendik. Bu eğitimlerin artırılarak devam etmesi gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Eğitimlerin, TTK'ya bağlı diğer müesseselerde de belirlenen takvim doğrultusunda devam edeceği bildirildi. - ZONGULDAK