Maden İşçilerine Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Maden İşçilerine Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi

Maden İşçilerine Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi
15.02.2026 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay ve TTK, 9 bin maden işçisine sanal kumar bağımlılığı eğitimi vermeye başladı.

Yeşilay Zonguldak Şubesi ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) arasında imzalanan protokol kapsamında, 9 bin maden işçisine yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimleri başlatıldı. Özellikle sanal kumar bağımlılığına dikkat çekilen eğitimlerin ilk durağı Karadon Müessese Müdürlüğü oldu.

Yeşilay Zonguldak Şubesi, madencilerin sanal kumar ve diğer bağımlılık türlerinden korunması amacıyla geniş kapsamlı bir eğitim seferberliği başlattı. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı (TBM) kapsamında imzalanan protokol ile TTK bünyesinde çalışan yaklaşık 9 bin 200 işçiye periyodik eğitimler verilmesi hedefleniyor. Yeşilay Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Formatörü Elvan Özdoğan Gürer ile Yeşilay uzmanları Karadon Müessese Müdürlüğü'nde işçilere bağımlılık konusunda farkındalık kazandırılması amacıyla eğitim verdi.

"Sanal kumar tüm dünyada olduğu gibi ilimizde de yaygınlaşıyor"

Eğitim çalışmaları hakkında bilgi veren Zonguldak Yeşilay Şube Başkanı Nail Altun, sanal kumar tehlikesinin her geçen gün arttığını vurguladı. Altun, "Zonguldak Yeşilay Şubesi ile Türkiye Taşkömürü Kurumu arasında Türkiye Bağımlılıkla Mücadele programı kapsamında bir protokol imza altına aldık. Bu protokol gereği madencilerimize, tüm çalışanlarımıza bağımlılıkla mücadele eğitimi vermeye başladık. Bağımlılıkla mücadele eğitiminde de özellikle sanal kumar eğitimine odaklandık. Sebebi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde hatta ilimizde de çok yaygınlaşması oldu. Karadon'da bu eğitimi vermeye başladık. İnşallah bütün kurumun 9 bin 200 çalışanımıza bu eğitimi vereceğiz. İlk adımı Karadon'dan vererekten başladık. Yaklaşık Türkiye Taşkömürü çalışan 9 bin 200 çalışanımıza bu eğitimi vereceğiz. Burada TTK neden işte bizim için önemli çünkü Zonguldak'ın ana dinamiği, Zonguldak'ı var eden, Zonguldak'ta en çok çalışanı olduğu kurum TTK. Onun için bu TTK'ya odaklandık ve şöyle bir sıkıntımız da var; yine bağımlılıkla ilgili Yeşilay Danışmanlık Merkezi'mize başvurulara baktığımızda genel itibariyle madenci arkadaşlarımızın da olduğunu gördük ve TTK'da yine işte bu bazı tatsız hadiseler de oldu. Bunları incelediğimizde genel itibariyle sanal kumar alışkanlıklarının olduğunu gördük. Bu sene Türkiye Bağımlılıkla Mücadele yılı ilan edildi. Bu kapsamda biz eğitimi ilk önce Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan başladık 2026 yılı içerisinde ve bu 9200 işçimize periyodik olarak ilk başta sanal kumar eğitimi olmak üzere bütün bağımlılık eğitimlerini vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Maden işçilerinden eğitime destek

Eğitime katılan maden işçileri de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. TTK Karadon Müessese Müdürlüğü'nde çalışan maden işçisi Oktay Özkaynak, sanal kumarın çevrelerinde giderek yayıldığını belirterek, "Bu tür alışkanlıkların çok kötü sonuçlar doğurduğunu biliyoruz. Etrafımızdaki arkadaşları her zaman uyarıyoruz. Yeşilay'ın verdiği bu eğitim sayesinde daha çok bilinçlendik. Bu eğitimlerin artırılarak devam etmesi gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Eğitimlerin, TTK'ya bağlı diğer müesseselerde de belirlenen takvim doğrultusunda devam edeceği bildirildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Maden, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Maden İşçilerine Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım

14:54
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
14:35
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
14:06
Sapığa bak sen Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı
Sapığa bak sen! Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı
13:56
Dev telefon markası kapanıyor mu Şirketten resmi açıklama geldi
Dev telefon markası kapanıyor mu? Şirketten resmi açıklama geldi
13:39
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç Fark 3 puandan fazla
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan fazla
13:16
Kredi kartı kullananlar dikkat Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 15:15:40. #7.13#
SON DAKİKA: Maden İşçilerine Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.