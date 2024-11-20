Madenciler Özelleştirmeye Karşı Eylemde - Son Dakika
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Madenciler Özelleştirmeye Karşı Eylemde

Madenciler Özelleştirmeye Karşı Eylemde

Ankara'da madenciler, Çayırhan Termik Santrali özelleştirmesine karşı kendilerini madene kapattı.

20.11.2024 10:20
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Ankara'da Çayırhan Termik Santrali maden sahalarının özelleştirme kararına karşı sabah vardiyasında kendilerini madene kapatan madenciler, eylem başlattı.

Çayırhan Termik Santrali maden sahalarının özelleştirme kararı üzerine eylem kararı alan madenciler, bugün sabah 08.00 vardiyasında madene inerek, kendilerini yer altına kapattı. 500 maden işçisiyle iletişime geçtiklerini ve konuyu yakından takip ettiklerini belirten Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, "Bu özelleştirme kararı gündeme geldiğinden bu yana ilgililerle görüşüyoruz, sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda TES-İŞ ile birlikte Çayırhan'da miting düzenledik ancak maalesef bugüne kadar olumlu bir geri dönüş alamadık. Bu nedenle de maden işçileri arkadaşlarımız bu sabah vardiyasında yer altına inerek, kendilerini madene kapattılar. Bizler de Çayırhan'da olacağız, yer üstünde onların sesi olacağız" dedi.

Çayırhan Termik Santrali'nin ve maden sahalarının adrese teslim bir şartname ile gerçek değerinin çok altında adeta bedavaya satılmak istendiğini, maden işçilerinin yok sayıldığını söyleyen Akçul, "Aldığımız duyumlara göre ihale şartnamesinde madencinin kazanılmış hakları hakkında hiçbir şey yok. İçeriğini tam olarak bilemiyoruz ancak özelleştirmenin hem madencinin hem de bölge halkının çıkarlarına zarar vereceği aşikardır. Yarın bu satış sonrası maliyetleri düşürmek için işçi haklarını göz ardı edebilirler. İşçileri işten çıkarabilirler, mevcut işçi sayısını azaltabilirler, yani emekçinin emeğini yok sayabilirler. Bu durum çalışanların iş güvencesini ortadan kaldırırken, yerel ekonomiyi de tehdit eder. Yani bu sadece madencinin, emekçinin sorunu değil, Çayırhan'ın, Nallıhan'ın, Beypazarı'nın, Ankara'nın sorunudur, Türkiye'nin sorunudur" diye konuştu.

Özelleştirme kararı durduruluncaya kadar mücadelelerinin devam edeceğini belirten Akçul, "Bu ekonomik koşullarda işsiz kalma tehlikesi yaşayan maden işçilerimiz seslerini duyurmak için kendilerini madene kapattılar. Geldiğimiz nokta maalesef iç açıcı değil. Haftalardır bu konuyla ilgili tek bir umut ışığı göremeyen işçiler, artık yer altından seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bizler de sendika olarak sonuna kadar mücadele edeceğiz. Özelleştirme İdaresinin işgüzarlığı emekçi kardeşlerimizi belirsizliğe terk etmekte, haklarımızı ve geleceğimizi hiçe saymaktadır. Özelleştirme kararları kamu yararını gözetmeden alınamaz. Bizleri ve kamu yararını yok sayarak alınan bu karar, çok geç olmadan geri çekilmelidir. Maden işçilerini işsiz, evsiz, aşsız bırakacak Çayırhan özelleştirmesi durduruluncaya kadar mücadelemiz devam edecek. İşçinin ekmeğini, emeğini ve alın terini kimseye teslim etmeyeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Madenciler Özelleştirmeye Karşı Eylemde - Son Dakika

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