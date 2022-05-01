Mağazalarda bayram hareketliliği - Son Dakika
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Mağazalarda bayram hareketliliği

01.05.2022 16:36

Mağazalarda bayram hareketliliği Aksaray'da bayram alışverişini son güne bırakan vatandaşlar için mağazalar reyonlarını sokaklara açarken, indirimli fiyatlarla kıyafet alan vatandaşlar kasalarda kuyruk oluşturdu.

Mağazalarda bayram hareketliliği

AKSARAY - Aksaray'da bayram alışverişini son güne bırakan vatandaşlar için mağazalar reyonlarını sokaklara açarken, indirimli fiyatlarla kıyafet alan vatandaşlar kasalarda kuyruk oluşturdu.

Aksaray'da 2 yıllık pandemi sürecinin ardından tekrar Ramazan Bayramını kutlayacak olan vatandaşlar alışveriş için sokaklara akın etti. Bayram alışverişini son güne bırakan vatandaşlar için ürün fiyatlarında indirime giden mağazalar arife günü dolayısıyla sokaklara tezgah açtı. Kapalı Çarşı, Şemsiyeli Sokak ve Ankara Caddesinde alışveriş yoğunluğu yaşandı. Mağazaların bulunduğu sokaklarda ve reyonlarında yoğunluk yaşanırken, mağazaların kasalarında kuyruklar oluştu. Vatandaşların alışverişe olan yoğunluğu esnafın yüzünü de güldürdü.

Arefe günü nedeniyle sabahın erken saatlerinden başlayan yoğunluğu yaşadıklarını belirten esnaf Ayşegül Dedeoğlu (24), "2 yılın ardından çok yoğun bir Ramazan ayı geçiriyoruz. Şu anda sabah saatlerinde başlayan satışlarımız gün içerisinde de yoğunlukla devam ediyor. İlerleyen saatlerde de bu şekilde devam etmesini umuyoruz. 2 yılın ardından vatandaşlarımız kendilerini akın akın sokaklara attılar. Arefeden dolayı bayram alışverişini son dakikaya bırakan insanlar şu an sokaklarda coşkuyla alışveriş yapıyorlar. Alışverişini yapanlar bayramın gelmesini bekliyorlar" dedi.

Bir başka esnaf İbrahim Söylemez ise, "Şükürler olsun bir Ramazan Bayramına daha kavuştuk. Sabah açtığımızdan beri arefe akşamına kadar, gecesine kadar, inşallah kapatana kadar güzel işler diliyoruz. İnşallah korona virüssüz bir bayram geçirmek dileğiyle herkese iyi bayramlar diliyoruz. Esnaf arkadaşlarımıza bol bereketli kazançlar diliyoruz. Biz bunu salgının kalkmasından dolayı ortadan ona bağlıyoruz. İşlerimiz inşallah bu geceye çok güzel olacak" diye konuştu.

İndirimli fiyatlardan memnun olarak alışverişe çıktığını belirten Sevil Sevinç de, "2 yıldır pandemiden dolayı bayram kutlayamadığımız için inşallah bu sene eski bayramlarımıza kavuştuk. Onun mutluluğunu yaşıyoruz. Hep beraber yoğun çalıştığımız için alışverişe çıkamamıştık daha önceden, bugün alışverişe çıktık. Fiyatlar çok güzel indirime de girmişler bayram dolayısıyla herkese iyi bayramlar diliyorum" dedi.

Mağazalarda bayram hareketliliği
Mağazalarda bayram hareketliliği
Mağazalarda bayram hareketliliği
Mağazalarda bayram hareketliliği

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mağazalarda bayram hareketliliği - Son Dakika


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