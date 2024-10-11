Mahalle toplantıları Bağlarbaşı ile devam ediyor

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Maltepe Belediyesi'nce başlatılan mahalle toplantılarının altıncısı Bağlarbaşı'nda gerçekleştirildi. Vatandaşlara hitap eden Belediye Başkanı Esin Köymen, ilçenin uygun yerlerinden denize girilebilmesi için gerekli inceleme ve çalışmaları başlattıklarının müjdesini verdi. Köymen, "24 yıldır aynı mahallede ofisim bulunuyor. Ben de sizlerin içinde yaşıyor ve sorunları yakından biliyorum. Sizlerden gelen talepleri dinlemek için buradayız ve dayanışma içerisinde Maltepe'yi birlikte yöneteceğiz" dedi.

Maltepe Belediyesi'nce düzenlenen mahalle toplantılarının altıncı durağı Bağlarbaşı Mahallesi oldu. Belediye Başkanı mimar Esin Köymen'in başkanlık ettiği toplantıya belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve Bağlarbaşı Mahallesi Muhtarı Perihan Yüksel'in yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Planlama Müdürü Fatih Doğan da katıldı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği toplantının açılış konuşmasını Bağlarbaşı Mahallesi Muhtarı Perihan Yüksel yaptı. Belediye Başkanı Esin Köymen'e teşekkür ederek başladığı konuşmasında Yüksel, mahallelilerin sık sık talep ettiği önemli sorunları aktarma fırsatı buldu. Maltepe'nin merkezinde olmalarının nüfus yoğunluğunu ve bununla birlikte otopark, ulaşım gibi noktalarda mahallesinin yükünü arttırdığını belirten Yüksel, "Başkanımızla görüşmek için benden yoğun talebiniz olmuştu. İşte başkanımız karşınızda. Kendisi Maltepe'yi Maltepelilerle yönetecek ve inanıyorum ki sorunlarımıza çare bulacak. Birlikte kaliteli bir yaşamı kuracağız." dedi.

"Kentsel dönüşümde önceliğimiz donatı alanları olmalı"

Maltepe Belediye Başkanı mimar Esin Köymen, mahalle sakinlerinin ilgisine teşekkür ettiği konuşmasında şunlara değindi: "Maltepe'yi birlikte yönetmek için bir yola çıktık. Düzenlediğimiz mahalle toplantıları aslında mahalle meclislerinin kurulması için bir altyapı hazırlığıdır. 24 yıldır Bağlarbaşı'nda ofisi olan biri olarak sorunlarınızı yakından biliyorum. Bizler kentli haklarını arttırmak ve kentsel yaşam kalitesini yükseltmek için alışkanlıklarımızı da değiştirmek zorundayız. Mahallemiz merkezde olması, ticaret ve konut alanlarının yoğunluğu nedeniyle gündüzleri oldukça kalabalık. Bu da ister istemez trafik yükü, parklanma gibi önemli sorunları beraberinde getiriyor. Bitişik nizamdan kaynaklı sorunlar da var. Bunları çözmemiz gerekiyor. Yeşil alanların bir yere toplanması sorunu var. Bunlarla ilgili de bir planlama yapacağız. Kentsel dönüşümde aslında hepimizin talep etmesi gereken şey, yoğun yapılaşma ve kat artışı isteklerinden önce donatı alanlarının fazla olması. Afet gibi durumlarda pek çok mahallemizde bu alanlardan da yoksunuz. Bu anlamda var olan yeşil alanlarımızı yeniden düzenleyip sayılarını arttırmalıyız."

"Temizlik konusunda bir müeyyide uygulayacağız"

Temizlik konusunda bir yaptırım uygulamaya geçeceklerini de sözlerinde belirten Esin Köymen, "Sizlerden gelen talepleri dinlemek için buradayız. İBB ve farklı kurumlarla iş birliği içerisinde sorunlarınızı dinledikten sonra, ikinci turda yaptıklarımız ve yapamadıklarımıza bakarak sizleri bilgilendireceğiz. Bu anlamda kısa, orta ve uzun vadede çözebileceğimiz sorunları görebileceğiz. Temizlik konusuna da özel olarak değinmek istiyorum. İnsanlarımızın çevreye daha çok duyarlı olması lazım. Tek başına bizlerin çözebileceği bir sorun değil. Hukuk sisteminin de bu konuda düzenlenmesi gerekiyor. Biz çevre temizliği ile ilgili böyle bir müeyyideyi uygulamaya sokacağız. Yaşadığımız çevreyi korumak ve temiz tutmak hepimizin görevi." diye konuştu.

Otopark, ulaşım ve trafik sorunları, altyapı problemleri, çöp toplama ve toplama saatleriyle ilgili sorunlar, park ve yeşil alan talepleri, sokak hayvanları, kentsel dönüşüm, güvenlik sorunları, gürültü şikayetleri gibi taleplerin ağırlıklı olarak geldiği toplantıda 50 şikayet kayıt altına alındı. Şikayetler sonrası kendi alanlarıyla ilgili belediye başkan yardımcıları söz alarak soruları cevapladı.

İBB mahalle için plan hazırlıyor

Toplantıda söz alan İBB Şehir Planlama Müdürü Fatih Doğan da ilçenin merkezi olan mahallelerde bir plan çalışması içinde olduklarının müjdesini vererek, "Burası Maltepe'nin çekirdek mahallesi demiştiniz. Biz burada bir plan çalışması yapıyoruz. Gündemimizde kentsel dönüşüm var. Birimlerimiz ile planlama yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte planın geldiği son nokta ile ilgili bir toplantı da yapabiliriz. Yaya aksları, otopark, yeşil alan gibi pek çok konuya ilişkin nazım, uygulama ve kentsel tasarım planlarımız olacak. Bu pek çok soruna çözüm getirecek. Yine çatıların bağımsız birim olarak kullanılması konusuna değindiniz. Kasım ayında bunun onaylanmasını bekliyoruz. Sonra bu yönetmelik bakanlığa gidecek ve onaylanırsa yürürlüğe girecek. Bu çalışmanın da kentsel dönüşüm maliyeti açısından faydası olacak." dedi.

Köymen: "Sürekli kat artışı talebi doğru bir yaklaşım değil"

Konuşmalar sonrası toplantıyı kapatan Başkan Esin Köymen, "Yaşadığımız yerde mutlu yaşamak istiyorsak biz yerel yönetimler olarak elimizden geleni yapacağız ama sizlerle sorumluluğumuzu paylaşacağız. Mesele sağlam binalarda oturmaktan öte, yeşil alan, oyun alanları, kapalı ve açık alanlar, sanat ve kültür alanlarının mahallelerde var olmasıdır. Konut ve barınmanın anayasal hak olduğunun bilinciyle hareket ederek ucuz, kiralık sosyal konutlar üretebilmeliyiz. Sürekli kat artışı talebi doğru bir yaklaşım değil. Aslında sorunları kendimiz hazırlıyoruz. Bütün topoğrafyasını altüst ettiğimiz bir şehrin sorunlarına daha akılcı yaklaşmalıyız. Sözlerimi burada noktalarken denizlerimizde eskiden olduğu gibi yüzecek miyiz diye sormuştunuz. Biliyorsunuz denizlerimizde müsilaj var. Ayrıca dolgu nedeniyle kıyılarda bozulmalar oldu. Ancak bunların olmadığı alanlarda, kirliliği de çözebilirsek ilçenin uygun yerlerinden vatandaşlarımız denize girebilecek. Böyle bir çalışmayı da planlıyoruz." şeklinde sözlerini noktaladı. - İSTANBUL