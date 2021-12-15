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Mahçiçek: "Onikişubat'ı yaşanabilir bir kent haline getirdik" - Son Dakika

Mahçiçek: "Onikişubat'ı yaşanabilir bir kent haline getirdik"

15.12.2021 10:58
Mahçiçek: "Onikişubat'ı yaşanabilir bir kent haline getirdik"

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, ilçeyi yaşanabilir bir kent haline getirdiklerini söyledi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, ilçeyi yaşanabilir bir kent haline getirdiklerini söyledi.

Başkan Mahçiçek muhtarlar ile bir araya geldi. İki gün boyunca 137 mahalle muhtarıyla belirlenmiş saatlerde bir araya gelecek olan Mahçiçek, "Her yıl olduğu gibi hem siz mesai arkadaşlarımız muhtarlarımızla bir araya geliyoruz hem de eksiklerimiz varsa tespit ederek yerine getirmek için gayret ediyoruz. Demokraside esas olan bu. Karşılıklı olarak anlayış birliği içerisinde ihtiyaçları karşılayabilmek" dedi.

İlçenin gelişip güzelleştiğini belirten Başkan Mahçiçek, "Bizim en büyük eksiğimiz tanıtımdı. Onu da EXPO 2023 projemizle tamamlayacağız. Onikişubat Belediyesi bugüne kadar güzel hizmetler yaptı. Bundan sonra da muhtar arkadaşlarımızla, Onikişubat'ı daha güzel bir yer yapmak için çalışacağız.2014 ve 2021 yılları arasında İlbank'tan aldığımız 807 milyon lira bütçe ile 686 milyon kaynak üreterek, toplamda 1 milyar 493 milyon liralık yatırım gerçekleştirmişiz. Onikişubat'ı yaşanabilir bir kent haline getirmişiz. Gerek sosyal, spor ve kültür tesisleriyle gerek de park ve bahçelerimizle" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Mahçiçek: Onikişubat'ı yaşanabilir bir kent haline getirdik
Mahçiçek: Onikişubat'ı yaşanabilir bir kent haline getirdik

Hanefi Mahçiçek, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mahçiçek: 'Onikişubat'ı yaşanabilir bir kent haline getirdik' - Son Dakika


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