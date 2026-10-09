Mahkeme, İzmir'deki elektrik akımı davasında duruşmayı 8 Ocak 2027'ye erteledi - Son Dakika
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Mahkeme, İzmir'deki elektrik akımı davasında duruşmayı 8 Ocak 2027'ye erteledi

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Mahkeme, İzmir\'deki elektrik akımı davasında duruşmayı 8 Ocak 2027\'ye erteledi
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İzmir Alsancak'ta 12 Temmuz 2024'te elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın ölümüne ilişkin 6 kamu görevlisinin yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Mahkeme, kusur oranları için bilirkişi raporu beklenmesine karar vererek duruşmayı 8 Ocak 2027'ye erteledi.

(İZMİR) – İzmir'de, 12 Temmuz 2024'te sağanak sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın ölümüne ilişkin 6 kamu görevlisinin yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Mahkeme, sanıkların kusur oranlarının belirlenmesi için bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 8 Ocak 2027'ye erteledi.

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Alsancak semtinde, 12 Temmuz 2024'te yağmur suyu ızgaralarının bulunduğu noktada elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın ölümüne ilişkin davada, kamu görevlileri; İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, eski müdür Ali Hıdır Köseoğlu, Barış Koç, Ömer Karabilgin, Serdar Sadi ve Ezgi Nazaroğlu'nun yargılanmasına devam edildi.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugün yapılan ikinci duruşmasına Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi, bazı sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme, sanıkların kusur oranlarının belirlenmesi için, ilk duruşmada talep edilen bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı, 8 Ocak 2027'ye erteledi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Mahkeme, İzmir'deki elektrik akımı davasında duruşmayı 8 Ocak 2027'ye erteledi - Son Dakika
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